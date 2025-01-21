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ПРООН и Туркменистан издали первый учебник по сейсмическому риску

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ПРООН в Туркменистане сообщает о публикации учебника по сейсмическому риску, который был подготовлен признанным международным экспертом в рамках проекта «Усиление национального потенциала по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения», реализуемого совместно ПРООН и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.

Первый в своем роде учебник представляет собой вводный курс в изучение сейсмического риска, охватывая комплекс вопросов, связанных с возникновением землетрясений и их разрушительным воздействием на среду обитания и жизнедеятельность человека. В книге последовательно рассматриваются существующие подходы к количественной оценке сейсмической опасности, сейсмической уязвимости и сейсмического риска, а также современные методы управления риском.

Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-строительного профиля, а также других инженерных специальностей в качестве важного дополнения к курсу «Безопасность жизнедеятельности». Кроме того, предполагается, что данная книга может быть полезна для специалистов, занимающихся проблемами обеспечения сейсмической безопасности и ответственных за принятие решений в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями, а также представлять интерес для всех, проживающих на сейсмоопасных территориях и интересующихся данной тематикой.

Выход данного учебника в свет позволит внести весомый вклад в процесс наращивания потенциала и подготовки нового поколения специалистов в области обеспечения сейсмической безопасности.

Учебник доступен здесь: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-01/seysmicheskiy_risk_60-90.pdf  ///nCa, 21 января 2025 г.

 

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