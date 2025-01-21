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Программа развития ООН и Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана издали англо-русско-туркменский терминологический толковый словарь геологических, сейсмологических и геофизических терминов

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В последние годы значительное внимание уделяется вопросам устойчивого развития и повышения квалификации специалистов в области наук о Земле. Одним из важных шагов в этом направлении стало сотрудничество Туркменистана с Программой развития ООН (ПРООН). В результате совместной работы был разработан Толковый англо-русско-туркменский словарь терминов, который охватывает основные понятия по общей геологии и курсу введения в геофизику.

Словарь представляет собой уникальный инструмент, предназначенный для поддержки, как исследователей, так и студентов, изучающих данные дисциплины. Он не только включает геолого-геофизические термины, но также охватывает широкий спектр часто используемых понятий из различных смежных областей. Такие как: Сейсмология и сейсмический мониторинг, Геодинамика, Гидрогеология, Инженерная геология и инженерная геофизика, Грунтоведение и механика грунтов, Анализ и оценка сейсмической опасности, Управление и снижение сейсмического риска.

Создание данного словаря, включающего 2000 терминов, направлено на повышение квалификации специалистов и студентов Туркменистана, изучающих науки о Земле. Этот словарь является важным источником информации, который облегчает понимание сложных научных понятий и терминов, а также способствует обмену знаниями между различными языковыми и культурными группами.

Толковый англо-русско-туркменский словарь представляет собой значимый вклад в развитие образования и науки в Туркменистане, укрепляя позиции страны в области геологических и геофизических исследований и содействуя подготовке высококвалифицированных специалистов для будущего.

Словарь доступен здесь: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-01/seysmologiya_inst_sozluk_book.pdf

///nCa, 21 января 2025 г. 

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