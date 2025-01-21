Посол Туркменистана обсудил цифровое сотрудничество с румынским институтом ICI Бухарест

21 января 2025 года в здании Национального института исследований и разработок в области информатики (ICI Бухарест) состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Генеральным директором данного института Адрианом Виктором Виверой.

В ходе встречи румынская сторона рассказала об истории, об области деятельности и исследований.

ICI Бухарест был основан в 1970 году и представляет собой наиболее важный институт в области исследований, разработок и инноваций в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в Румынии.

Адриан-Виктор Вевера представил текущие исследовательские проекты и вклад ICI в цифровую трансформацию Румынии. Он также подчеркнул открытость института к сотрудничеству с международными партнерами с целью реализации совместных проектов, которые принесут пользу обеим странам.

В ходе дискуссий были обсуждены вопросы касательно активизации отношений сотрудничества между двумя странами в области исследований, технологического развития и цифровизации. В частности, были затронуты темы, представляющие общий интерес, такие как цифровая трансформация, кибербезопасность, кибердипломатия, искусственный интеллект и блокчейн, а также роль этих технологий в поддержке устойчивой экономики.

В завершение, Адриан-Виктор Вевера проинформировал о Саммите цифровых инноваций в Бухаресте, который пройдет с 8 по 11 апреля 2025 года. В связи с этим, румынская сторона пригласила туркменскую делегацию поучаствовать в данном Саммите.///nCa, 21 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)