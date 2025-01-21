Казахстан готов и далее оказывать всемерную поддержку Туркменистану для достижения благородных целей в интересах всеобщего прогресса – Президент Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил письмо Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, в котором выразил своё глубокое уважение и признание его вклада в развитие отношений между двумя странами.

В своем письме Токаев отметил высокий уровень и позитивную динамику казахско-туркменских отношений, которые развиваются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Он высоко оценил личный вклад Бердымухамедова в дело сближения народов двух стран, а также в продвижении общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития всего региона Центральной Азии.

Токаев особо отметил лидерство и дальновидные идеи Гурбангулы Бердымухамедова по повышению международного авторитета Туркменистана и укреплению статуса Ашхабада как центра дипломатии, мира и стабильности.

Президент Казахстана также отметил значимость созидательных инициатив Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана.

«Принятая Концепция по реализации высоких целей Международного года мира и доверия отражает твёрдую приверженность Вашей страны ключевым ценностям глобальной безопасности, конструктивного международного сотрудничества и устойчивого развития, гармонично объединяет глобальные и региональные интересы, демонстрируя пример ответственного подхода к решению насущных проблем», – говорится в письме.

В заключение своего письма, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, разделяя общие ценности мира, готов и далее оказывать всемерную поддержку Туркменистану для достижения благородных целей в интересах всеобщего прогресса. Он пожелал Гурбангулы Бердымухамедову успешного воплощения в жизнь масштабных и созидательных инициатив, а также новых свершений в государственной деятельности.///nCa, 21 января 2025 г.