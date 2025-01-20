Новый посол Туркменистана вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ОЭС

Посол Ильяс Гайыпов, недавно назначенный Постоянный представитель при Организации экономического сотрудничества (ОЭС), официально вручил свои верительные грамоты Генеральному секретарю ОЭС, послу Асаду М. Хану, сообщается в пресс-релизе ОЭС.

Тепло поприветствовав посла Гайыпова в Секретариате ОЭС, посол Хан подчеркнул готовность Секретариата тесно сотрудничать с постпредом Туркменистана в целях укрепления и продвижения регионального сотрудничества в рамках ОЭС.

В ходе встречи посол Гайыпов выразил твердую приверженность своей страны укреплению регионального сотрудничества. По мнению посла, в целях содействия экономическому росту и стабильности в регионе необходимо сосредоточить внимание на таких ключевых секторах, как торговля, транспорт и энергетика.

На встрече также обсуждались предстоящие важные мероприятия в рамках ОЭС, а также некоторые вопросы повестки дня, направленные на дальнейшее продвижение региональной интеграции и сотрудничества. ///nCa, 20 января 2025 г.