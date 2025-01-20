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Новый посол Туркменистана вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ОЭС

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Посол Ильяс Гайыпов, недавно назначенный Постоянный представитель при Организации экономического сотрудничества (ОЭС), официально вручил свои верительные грамоты Генеральному секретарю ОЭС, послу Асаду М. Хану, сообщается в пресс-релизе ОЭС.

Тепло поприветствовав посла Гайыпова в Секретариате ОЭС, посол Хан подчеркнул готовность Секретариата тесно сотрудничать с постпредом Туркменистана в целях укрепления и продвижения регионального сотрудничества в рамках ОЭС.

В ходе встречи посол Гайыпов выразил твердую приверженность своей страны укреплению регионального сотрудничества. По мнению посла, в целях содействия экономическому росту и стабильности в регионе необходимо сосредоточить внимание на таких ключевых секторах, как торговля, транспорт и энергетика.

На встрече также обсуждались предстоящие важные мероприятия в рамках ОЭС, а также некоторые вопросы повестки дня, направленные на дальнейшее продвижение региональной интеграции и сотрудничества. ///nCa, 20 января 2025 г.

 

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