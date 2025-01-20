Нейтралитет через искусство: туркменская культура на выставке в Брюсселе

19 января в престижном галерейном районе Саблон в Брюсселе, который является местом притяжения знатоков искусства, культурных деятелей и коллекционеров со всего мира, состоялось уникальное культурное мероприятие. В отдельной галерее были представлены ремесленные изделия Туркменистана, включая традиционные украшения, ковры, текстиль и другие элементы туркменского декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие привлекло широкую аудиторию, включая послов, представителей Европейского Союза и культурных деятелей, проявляющих интерес к богатой культуре региона Центральной Азии. Выставка была организована при поддержке Посольства Туркменистана в Бельгии, организации «Central-Asian European Creative Alliance» под руководством Елены Харитоновой, а также арт студии «Кеште» Шекер Акиниязовой.

В рамках мероприятия с приветственным словом выступил Посол Туркменистана Сапар Пальванов. Он отметил, что культура является неотъемлемой частью повседневной жизни народов Центральной Азии и Туркменистана. Посол подчеркнул, что в этом году Туркменистан отмечает 30-летие нейтралитета, а 2025 год, по инициативе Туркменистана, был объявлен Международным годом мира и доверия ООН.

«Культура, подобно нейтралитету, является сферой, которая не имеет границ, – сказал Посол. – Она соединяет людей, способствует взаимопониманию и укрепляет доверие. Исторически в Туркменистане культура всегда была связана с единением людей. Например, общие ткацкие станки и тамдыры в туркменских селениях способствовали дружбе и сплочению соседей. Мы верим, что культурные мосты – это основа для мира и доверия».

Особое внимание на выставке было уделено культурному коду Туркменистана, который отражает многовековую историю, уходящую своими корнями в эпоху до нашей эры. Гостям была представлена насыщенная программа/презентация, которая позволила глубже понять, как культурные элементы передавались из поколения в поколение и как они сохраняются в современности.

Елена Харитонова особо подчеркнула, что такие мероприятия играют ключевую роль в продвижении культурного диалога и укреплении связей между народами.

Туркменистан через свою культуру приглашает к миру, сотрудничеству и взаимопониманию, доказывая, что культура – это универсальный язык, который объединяет людей независимо от границ и расстояний.///nCa, 20 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фото с выставки: