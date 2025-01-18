20 января – летопись чести и героизма Азербайджана

20 января 1990 года является трагической и печальной страницей в истории азербайджанского народа, а также страницей героизма и мужества. Сегодня исполняется 35 лет со дня событий, произошедших 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как Кровавая январская трагедия.

В целях подавления национально-освободительного движения в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку и в других городах страны силами бывшей советской армии была совершена трагедия против мирного населения, в результате которой были убиты 150 мирных жителей, 744 человека получили тяжёлые ранения, 4 человека пропали без вести.

Сразу после инцидента, произошедшего 21 января 1990 года, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев выступил в Постоянном Представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, в котором осудил эту кровавую трагедию, совершённую против азербайджанского народа. Благодаря этому заявлению, Гейдару Алиеву удалось прорвать информационную блокаду и донести до мировой общественности правду о произошедших событиях.

Следует с гордостью отметить, что трагедия, произошедшая 20 января, оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и стала поворотным моментом в процессе восстановления государственной независимости страны. Азербайджанский народ продемонстрировал свою приверженность историческим традициям борьбы. В тот кровавый день ушедшие из жизни дети Родины, вписали яркую страницу в героическую историю азербайджанского народа. 20 января 1990 года, наряду с трагедией, вошедшей в историю Азербайджана как День национальной гордости, азербайджанский народ сообщил всему миру, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо.

На специальной сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, состоявшейся в феврале 1994 года, была дана правовая и политическая оценка событиям, произошедшим в Баку 20 января, и принято постановление «О трагических событиях, произошедших в Баку 20 января 1990 года». 20 января было объявлено Днём всенародной скорби.

В настоящее время флаг Азербайджана развевается на всех суверенных территориях страны. Славная эпоха в истории современного Азербайджана началась с восстановления территориальной целостности и суверенитета государства, а также с упокоения душ сынов Родины, погибших мученической смертью за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана 35 лет назад, во время кровавых событий 20 января 1990 года.

Азербайджанский народ ежегодно 20 января чтит память шехидов. Каждый год в этот день в стране проходят массовые мероприятия, в ходе которых жители Азербайджана посещают Аллею Шехидов, и с гордостью и благодарностью вспоминают их.///Пресс-релиз Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане