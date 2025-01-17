ЕБРР установил инвестиционный рекорд в Центральной Азии

Антон Усов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) установил новый операционный рекорд в Центральной Азии, инвестировав в прошлом году 2,26 миллиарда евро в 121 проект в шести странах региона, что почти удвоило его ежегодные инвестиции в Центральную Азию по сравнению с 2023 годом. Кроме того, было привлечено 784 миллиона евро от софинансирующих организаций, что позволило привлечь в реальный сектор региона более 3 миллиардов евро.

Узбекистан и Казахстан были основными получателями финансирования ЕБРР (938 млн евро и 913 млн евро соответственно). Эти страны также стали пятым и шестым по величине направлением инвестиций Банка в мире. В других странах Центральной Азии ЕБРР выделил 264 миллиона евро на проекты в Монголии, 88 миллионов евро в Таджикистане и 52 миллиона евро в Кыргызской Республике.

61% средств Банка было использовано для поддержки проектов в области устойчивой инфраструктуры, а 24% кредитов были предоставлены местным банкам для последующего кредитования малых и средних предприятий (МСП), женщин и молодых предпринимателей, а также для обеспечения устойчивости к изменению климата и повышения эффективности использования ресурсов. Оставшиеся 15% кредитов были направлены клиентам корпоративного сектора. 58% инвестиций ЕБРР – крупнейшего в регионе “зеленого” кредитора, деятельность которого полностью соответствует Парижскому соглашению, – были направлены на поддержку проектов в области “зеленой” экономики.

В 2024 году совокупный объем инвестиций ЕБРР в Казахстане превысил отметку в 10 миллиардов евро, а в Узбекистане достиг 5 миллиардов евро. Как Таджикистан, так и Кыргызская Республика привлекли более 1 миллиарда евро от ЕБРР с начала своей деятельности в этих странах 30 лет назад.

Лидирующие позиции

Ряд проектов, которые финансировал Банк, были инновационными и первыми в своем роде в Центральной Азии:

• первый завод по производству возобновляемого водорода в Центральной Азии; ЕБРР предоставил ACWA Power пакет финансовых средств в размере 65 миллионов долларов США (59 миллионов евро), который поможет обезуглерожить сектор производства удобрений в Узбекистане.

• строительство новой станции очистки сточных вод и сопутствующей инфраструктуры в казахстанском городе Актобе; ЕБРР предоставил суверенный кредит в размере 96,4 млн. евро в рамках крупнейшего на сегодняшний день муниципального проекта ЕБРР в Центральной Азии.

• инвестиции в размере 12,5 млн. долларов США (11,3 млн. евро) в выпуск “зеленых” облигаций Khan Bank для поддержки выпуска первых подобных облигаций местного коммерческого банка, котирующихся на Монгольской фондовой бирже.

• приобретение 17,36% акций Sarytogan Graphite Limited, компании, зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже, занимающейся разработкой месторождения графита в Карагандинской области Казахстана, стало первой прямой инвестицией Банка в акционерный капитал в важнейшем сырьевом секторе Центральной Азии.

• инвестирование почти 42 миллионов долларов США (38,1 миллиона евро) в акции ведущего казахстанского авиаперевозчика Air Astana путем первичного публичного размещения акций, что стало первой частичной приватизацией в стране.

Устойчивость

Новые средства ЕБРР были направлены на поддержку повышения устойчивости национальных операторов электросетей в Казахстане и Узбекистане и содействие интеграции возобновляемых источников энергии. Банк предоставил кредит в размере 252 миллионов евро Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) на строительство около 600 км передающей инфраструктуры напряжением 500 кВ и на интеграцию Западно-Казахстанской энергосистемы в Единую энергосистему страны. Суверенный кредит в размере 66,4 млн. долларов США (60,3 млн. евро), предоставленный Национальной электрической сети Узбекистана, будет направлен на строительство 230-километровой линии электропередачи напряжением 500 кВ в Навоийской области. Этот проект поможет устранить узкие места в электросети и сократить перебои в подаче электроэнергии.

В Узбекистане ЕБРР организовал кредит категории “А” в размере 226 миллионов долларов США (205 миллионов евро) для разработки, проектирования, строительства и эксплуатации солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 200 МВт и аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 501 МВтч в Ташкентской области страны. На сегодняшний день это один из крупнейших проектов BESS при поддержке ЕБРР в странах присутствия Банка.

В Кыргызской Республике средства Банка были направлены на поддержку устойчивой деятельности национального сетевого оператора – Национальной электрической сети Кыргызской Республики. ЕБРР организовал финансовый пакет в размере 14 миллионов евро для модернизации существующих или установки новых трансформаторов и замены сопутствующего оборудования в Ошской и Иссык-Кульской областях.

В Таджикистане Банк организовал финансовую поддержку в размере 31 миллиона евро для национального оператора сети электропередачи Shabaqahoi Intiqoli Barq. Средства будут направлены на модернизацию существующего трансформатора и строительство нового на подстанции Sugd-500 на севере страны.

Инфраструктура

В секторе социальной инфраструктуры ЕБРР сыграл ключевую роль в реализации первого крупного проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в Казахстане и Центральной Азии. Банк организовал финансирование в размере 365 миллионов евро, предоставленное шестью финансовыми институтами для строительства и эксплуатации многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау.

Суверенный кредит ЕБРР в размере до 238 миллионов долларов США (216 миллионов евро) поможет восстановить ключевую дорогу и построить мост через реку Амударья в Хорезмской области на западе Узбекистана, тем самым способствуя развитию устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии.

В Монголии Банк предоставил суверенный кредит в размере 43,2 млн. долларов США (39,2 млн. евро) и капитальный грант в размере 5 млн. евро на проектирование и строительство новой больницы на 250 коек в городе Дархан.

ЕБРР продолжил реализацию своей флагманской программы “Зеленые города”, направленной на решение экологических проблем и поощрение экологически чистых инвестиций в муниципальную инфраструктуру. Суверенный кредит ЕБРР в размере 28,45 млн. евро будет направлен на финансирование крупных транспортных улучшений в прибрежном районе столицы Таджикистана Душанбе. Это поможет модернизировать ключевую инфраструктуру и развить устойчивый транспорт в городе.

Совместно с донорами ЕБРР предоставил финансирование для повышения эффективности водопользования и снижения нагрузки на водные ресурсы в Кыргызской Республике и Таджикистане. В рамках проектов была оказана поддержка в модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, включая насосные станции и приборы учета воды.

Малый бизнес

ЕБРР продолжал оказывать поддержку малым и средним предприятиям, облегчая им доступ к финансированию и повышая их квалификацию и управленческий потенциал для роста. В рамках основной программы Банка “Консультации для малого бизнеса” местные и международные отраслевые эксперты предоставляли консультационные услуги более чем 450 малым и средним предприятиям по всему региону. Более 8000 малых и средних предприятий получили поддержку в рамках тренингов, наставничества (включая недавно внедренную онлайн-платформу для микроменторинга) и других мероприятий по развитию бизнеса. Банк продолжил расширять свою инициативу по поддержке стартапов Star Venture, запустив ее в Таджикистане. В рамках соглашений о разделении рисков с местными банками ЕБРР предоставил финансирование 25 компаниям с высоким потенциалом роста на сумму 28 миллионов евро.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии. На сегодняшний день он профинансировал 1163 экологически чистых и инклюзивных проекта на сумму 21,5 млрд евро. /// первоначально опубликовано ЕБРР, 16 января 2025 г. (https://www.ebrd.com/news/2025/ebrd-sets-an-investment-record-in-central-asia.html)