ЕАБР: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан формируют 95% совокупного ВВП Центральной Азии

Три крупнейшие экономики — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан — формируют 95% совокупного ВВП Центральной Азии и являются чистыми экспортерами углеводородов. Об этом заявлено в докладе Евразийского Банка Развития «Макроэкономический прогноз 2025-2027».

В 2024 г. номинальный ВВП Центральной Азии может превысить 500 млрд долл. По оценкам ЕАБР, он увеличится более чем на 10% и достигнет 519 млрд долл.

Экспорт Кыргызстана и Таджикистана основывается на металлах и металлических рудах. Все страны региона обладают открытой экономикой, при этом Кыргызская Республика — лидер по степени вовлеченности во внешнюю торговлю.

В докладе отмечается, что в последние два года, несмотря на внешние вызовы, экономики стран Центральной Азии растут высокими темпами. Средний рост ВВП в 2022–2023 гг. составил 4,8% г/г, в то время как развивающиеся рынки выросли на 4,2% г/г, а мировая экономика — на 3,4% г/г. За последние 24 года суммарный объем ВВП стран региона повысился в 10,8 раза, а его доля в мировом ВВП по ППС — в 1,9 раза.

Демографические тенденции способствуют росту экономик центральноазиатских государств. Население Центральной Азии достигло 80 млн человек, увеличившись на 3,7% по сравнению с 2021 г. и в 1,4 раза за последние 24 года. Распределение возрастных категорий населения говорит о том, что численность трудовых ресурсов в будущем вырастет. При этом 45% населения ЦА проживает в Узбекистан, то есть это самая густонаселенная страна региона.

Экономисты ЕАБР обращают внимание на рост объема накопленных иностранных инвестиций из третьих стран – за последние два года этот показатель вырос на 4,2% и на конец 2023 г. оценивался в 223 млрд долл. Внешнеторговый оборот с 2021 года увеличился на 34,6%.

Банк прогнозирует возрастание стратегической роли Центральной Азии на обширном евразийском пространстве.

«Транзитное положение стран региона и их интеграция в формирующиеся международные транспортные коридоры — это возможность выйти на внешние рынки и повысить потенциал экономик», – говорится в докладе.

Существенные возможности открывает скоординированное развитие водно-энергетического комплекса, включая зеленую энергетику. Чтобы раскрыть потенциал региона, странам важно преодолевать и другие вызовы, такие как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень финансового развития, влияние климатических изменений.

С полным текстом доклада можно ознакомится здесь: https://eabr.org/upload/iblock/c55/EDB_Macroreview_2025_2027_RU.pdf ///nCa, 15 января 2025 г.