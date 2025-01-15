ФАО: Туркменистан внедряет передовые технологии дистанционного зондирования для совершенствования системы мониторинга состояния сельскохозяйственных культур

Хотя доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) Туркменистана невелика, сектор имеет стратегическое значение, поскольку значительная часть населения проживает в сельской местности, и более 40 % рабочей силы занято в сельском хозяйстве.

Для обеспечения устойчивого управления земельными ресурсами и повышения продуктивности сельскохозяйственного производства, Туркменистан нуждается в современной системе мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур, которая является источником надежной и своевременной информации о состоянии сельскохозяйственных культур для принятия обоснованных решений.

Для удовлетворения этой потребности Туркменистан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) приступили к сотрудничеству с целью внедрения передовых технологий и навыков в области мониторинга землепользования и дистанционного зондирования.

7 января 2025 года документ о реализации проекта официально подписали Виорел Гуцу, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель в Европе и Центральной Азии, и министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Земельный мониторинг поспособствует принятию своевременных и эффективных решений как на национальном уровне, так и на уровне фермерских хозяйств. Оптимизация и перепроектирование процессов, связанных с мониторингом состояния сельскохозяйственных культур, прогнозированием и статистическим учетом, а также полевые испытания недавно разработанных процедур также станут частью недавно запущенного проекта, осуществляемого в рамках Программы технического сотрудничества (ПТС) ФАО, реализация которого продлится до конца 2026 года.

«Дистанционное зондирование предлагает инновационные способы сбора и анализа данных, которые могут быть полезными для различных секторов, таких как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, борьба со стихийными бедствиями и других. В секторе сельского хозяйства оно может являться эффективным источником получаемой практически в режиме реального времени информации о засеянных площадях, динамике роста растений и предполагаемой урожайности, недостатке воды и планировании орошения, или даже о вредителях и гибели растений», – подчеркнул ведущий технический специалист проекта ФАО Максим Горган.

Сначала будет проведен комплексный анализ существующих нормативных актов и институциональной базы, связанной с мониторингом состояния сельскохозяйственных культур и дистанционным зондированием, а также предоставлены рекомендации по внесению изменений и проведению улучшений. Новая методология мониторинга состояния сельскохозяйственных культур будет сочетать в себе передовые технологии и традиционные статистические подходы, отбор проб и сбор данных.

ФАО также разработает и проведет специализированную программу обучения соответствующего персонала министерства и Службы земельных ресурсов новой методологии и принципам работы системы мониторинга состояния сельскохозяйственных культур на основе дистанционного зондирования. Кроме того, будет изучен потенциал включения темы дистанционного зондирования в учебные программы учреждений высшего образования.

Выходя за рамки политики и теории, проект предусматривает создание демонстрационных участков с посевами разных сельскохозяйственных культур и агроклиматическими условиями для апробирования мероприятий по мониторингу состояния посевов сельскохозяйственных культур с использованием технологии дистанционного зондирования. Ожидается, что пилотная площадка позволит получать соответствующие данные для уточнения методологии и разработки концепции масштабирования подхода.

«Фермерам новая технология поможет лучше понять конкретные потребности различных участков на поле, что позволит им эффективнее использовать воду, удобрения и другие ресурсы, получая более высокую урожайность», – добавил Максим Горган.

В ходе реализации этих мероприятий ФАО будет придерживаться своих региональных и глобальных руководящих принципов, включая те, которые касаются обеспечения гендерного равенства и эффективного управления землепользованием.

Проекты, реализуемые в рамках Программы технического сотрудничества ФАО, позволяют Организации делиться своими знаниями и опытом по запросу ее стран-членов, одновременно способствуя достижению целей в области устойчивого развития.///nCa, 15 января 2025 г.