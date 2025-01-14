Озеро Ясга – сокровище Каракумов, питающее западный регион Туркменистана чистой водой

В Туркменистане вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой уделяется первостепенное внимание. В рамках “Генеральной программы по обеспечению населённых пунктов Туркменистана чистой питьевой водой” акцент делается на рациональном использовании водных ресурсов и создании водоочистных сооружений. По всей стране ведутся работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и канализации, а также внедряются инновационные проекты в водном хозяйстве.

Одним из крупнейших источников воды в западном регионе страны является озеро Ясга, расположенное в Каракумах, в старом русле Узбоя. Это озеро, находящееся значительно ниже уровня моря, представляет собой подземный накопитель пресных грунтовых вод. Название “Ясга” переводится c туркменского языка как “низина”.

По словам главного инженера цеха добычи и транспортировки воды управления водоснабжения треста «Nebitgazburawlaýyş» Государственного концерна «Türkmennebit» Джепбара Базарова, запасы пресной воды у озера огромны. Суточный дебит действующих скважин составляет около 16–17 тысяч кубометров пресной воды, что полностью удовлетворяет потребность местного населения.

На территории озера Ясга расположены три водохранилища общей вместимостью 7 тысяч кубометров, которые служат резервом для цеха.

Цех, являющийся одним из старейших предприятий Госконцерна, снабжает чистой питьевой водой многие города и посёлки нефтяников. Предприятие оснащено современной техникой, обеспечивающей бесперебойную работу, а установленное оборудование КиП-автоматикой позволяет рационально использовать добываемую воду.

Транспортировка пресной воды осуществляется по магистральному водопроводу Ясга–Балканабат протяженностью 120 километров. ///nCa, 14 января 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», фото – Alpagama)