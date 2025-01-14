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Кыргызстан открывает окна МДП для ускорения прохождения границ

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Водители грузовиков, осуществляющих международные дорожные перевозки (МДП) теперь могут путешествовать без проблем: специальные окна МДП работают на двух ключевых пограничных переходах Кыргызстана.

В рамках продолжающихся усилий по оптимизации перевозок и торговли через центральноазиатскую страну, не имеющую выхода к морю, в настоящее время на пограничных переходах Туругарт и Иркештам с Китаем функционируют окна МДП.

Операторы МДП, использующие TIR-EPD – систему предварительной информации о грузе МДП, – могут сразу по прибытии проследовать непосредственно к указанным окошкам, что значительно ускоряет таможенные процедуры при международной торговле автомобильным транспортом.

Этот важный этап был достигнут благодаря совместным усилиям Государственной таможенной службы Кыргызской Республики, Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU), Организации тюркоязычных государств (ОТГ) и Международной ассоциации автомобильного транспорта Кыргызстана, члена IRU.

Кыргызстан играет ключевую роль в содействии торговле между Востоком и Западом. Инвестиции в мягкие инфраструктурные решения еще больше расширяют возможности подключения Кыргызстана, превращая его в важный порт для региональной и межконтинентальной торговли.///IRU, 13 января 2025 г.

 

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