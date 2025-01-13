Узбекистан построит совместно с Китаем первые в Центральной Азии гидроаккумулирующие электростанции

В Узбекистане будет реализован амбициозный проект по строительству первых в Центральной Азии гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Это событие знаменует собой важный шаг на пути к энергетической независимости региона и переходу к более устойчивым источникам энергии.

На прошлой неделе в ходе визита в Китай узбекская гидроэнергетическая компания “Узбекгидроэнерго” и китайская компания “China Southern Power Grid International Co Ltd” подписали Соглашение о совместной разработке ГАЭС «Ходжикент» в Ташкентской области.

China Southern Power Grid Company Limited – это государственная энергетическая компания, работающая в Южном Китае. Деятельность компании специализируется на производстве, передаче и распределении электроэнергии. Компания была основана в 2002 году и в настоящее время входит в число крупнейших компаний страны.

В ходе встречи стороны проанализировали работу по совместному развитию двух проектов – Верхне-Пскемской ГАЭС на реке Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской и Ходжикентской ГАЭС в Бостанлыкском районе.

Как сообщается «Узбекгидроэнерго», предпроектная документация проекта Верхне-Пскемской ГАЭС практически готова. Ее строительство планируется начать в марте текущего года.

Возведение Ходжикентской ГАЭС также планируется начать уже в этом году.

Принцип работы ГАЭС основан на циклическом перекачивании воды между верхним и нижним водохранилищами. В периоды избытка электроэнергии вода перекачивается в верхнее водохранилище, а в периоды пиковой нагрузки спускается вниз, вращая турбины гидроэлектростанции. Таким образом, ГАЭС позволяет накапливать энергию в виде потенциальной энергии воды и отдавать ее в сеть по мере необходимости.

ГАЭС является источником относительно дешевой и экологически чистой энергии.///nCa, 13 января 2025 г.