Узбекистан – ОАЭ: Партнёрство во имя «зелёного» будущего

Алишер Кадиров, руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

Отношения между Республикой Узбекистан и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в последние годы переживают период стремительного подъёма, характеризующийся углублением сотрудничества во многих сферах, особенно в области устойчивого развития и «зеленой» экономики.

На этом фоне предстоящий визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ и участие в «Неделе устойчивого развития 2025» (ADSW 2025) в Абу-Даби подчёркивают стратегическую значимость партнёрства и приверженность обеих стран принципам экологически ответственного прогресса.

Стоит отметить, что это мероприятие приобретает исключительную весомость в контексте текущих глобальных вызовов и растущего сотрудничества между двумя государствами.

И Узбекистан, и ОАЭ последовательно реализуют политику устойчивого развития и защиты окружающей среды, подтверждая это конкретными действиями.

Поставленная цель Ташкента по достижению 50% доли возобновляемых источников энергии в национальном энергетическом балансе к 2030 году хорошо согласуется с инициативами Абу-Даби в области устойчивого развития.

В частности, примечательно в этом плане присоединение нашего государства к инициативе ОАЭ «Трехкратное увеличение мощностей возобновляемой энергии».

Несомненно, участие узбекского лидера в ADSW 2025 позволит продемонстрировать достижения государства в области устойчивого развития, поделиться видением будущего и расширить возможности кооперации с глобальными акторами, прежде всего с Эмиратами.

Кроме того, это приобретает существенную роль в свете объявления 2025 года в республике «Годом охраны окружающей среды и «зелёной» экономики», что создаёт уникальную синергию между международным опытом и национальными приоритетами.

Учитывая данные обстоятельства, можно констатировать, что наша страна реализует комплексный подход к решению экологических проблем и устойчивому развитию.

Национальная программа на 2025 год сфокусируется на внедрении зеленых технологий, водосбережении, озеленении, смягчении последствий Аральской катастрофы, управлении отходами и улучшении здоровья населения.

В этом плане уже предприняты масштабные усилия. Так, за последние пять лет Узбекистан существенно укрепил свою экологическую политику. Была принята стратегия перехода к «зелёной» экономике и созданы необходимые институты, в том числе Межведомственный совет. Важным шагом стало преобразование профильного министерства и создание Климатического совета при Президенте. Кульминацией этих усилий является закрепление положений об охране окружающей среды в обновлённой Конституции, что подчёркивает приоритетность экологических вопросов на государственном уровне.

В 2021 году запущена реализация экологической инициативы «Яшил макон» (Зеленое пространство). Проект направлен на увеличение озеленения территории государства до 12,4% к 2030 году, охватывая такие меры, как создание новых парков и расширение лесов. «Яшил макон» играет ключевую роль в достижении экологической устойчивости и выполнении международных климатических обязательств.

Узбекистан стал региональным лидером в продвижении климатических инициатив в Центральной Азии. По предложению Ташкента в 2022 году государства региона приняли программу «Зелёная повестка» и поддержали разработку совместной Стратегии по адаптации к изменению климата.

В 2023 году открылся Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), на базе которого действует Климатический научный форум с привлечением международных экспертов.

Республика проявила себя как активный субъект глобальной экологической повестки, выдвинув принятие трёх важных резолюций ООН. В 2021 году предложила признать Приаралье зоной экологических инноваций, а в 2023 году выступила с инициативами по устойчивому лесопользованию и укреплению регионального экологического взаимодействия в Центральной Азии.

Эти меры ярко иллюстрируют активную вовлеченность нашей страны в глобальные экологические начинания и подтверждают национальный курс на развитие «зеленой» экономики.

Несомненно, эти усилия находят активную поддержку на международной арене, где ОАЭ занимают особое место.

Узбекско-эмиратские контакты, берущие свое начало в 1992 году с установления дипломатических связей, за прошедшие три десятилетия переросли в прочную стратегическую кооперацию, основанную на взаимном уважении и доверии. Важным моментом в развитии связей стал визит Президента Узбекистана в ОАЭ в 2019 году, в ходе которого были подписаны важные соглашения, заложившие фундамент для расширения контактов в различных областях, включая экономику, инвестиции и инновации.

Последующие визиты высокопоставленных лиц, такие как приезд Наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Узбекистан в ноябре 2023 года и переговоры Президента Шавката Мирзиёева с делегацией Эмиратов во главе с шейхом Хамданом бин Мохаммедом Аль Мактумом в прошлом году, придали новый импульс развитию межгосударственного диалога.

Визит Президента Узбекистана на конференцию СОР 28 в ОАЭ стал значимым этапом в укреплении двустороннего диалога в области экологии и устойчивого развития. Это мероприятие продемонстрировало их общую приверженность решению глобальных экологических вызовов и упрочило кооперативные связи в продвижении «зеленой» энергетики.

Таким образом, отношения между Узбекистаном и ОАЭ продолжают развиваться, охватывая широкий спектр областей сотрудничества и способствуя устойчивому прогрессу двух государств.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений узбекско-эмиратской кооперации является сфера возобновляемой энергетики. Эмиратская компания Masdar является надежным и стратегическим партнёром в этой области.

Флагманским проектом стала ветряная электростанция (ВЭС) Zarafshan мощностью 500 МВт в Навоийской области, которая была успешно введена в эксплуатацию в 2024 году. ВЭС является крупнейшей в Центральной Азии и имеет возможность обеспечить электроэнергией около 500 тыс. домохозяйств, предотвращая при этом выбросы в атмосферу около 1,1 млн. тонн углекислого газа в год.

На COP29 в Баку в ноябре прошедшего года Masdar и Министерство энергетики договорились о строительстве ВЭС мощностью 1 ГВт в Мингбулаке. Реализация проекта не только увеличит производство чистой энергии, но и создаст от 600 до 800 новых рабочих мест, а также позволит сэкономить 1 млрд кубометров природного газа ежегодно. Благодаря строительству ВЭС выбросы в атмосферу будут сокращены на 1,4 млн тонн в год, повысится энергетическая безопасность.

Сейчас проекты Masdar в Узбекистане генерируют 1,5 ГВт возобновляемой энергии, еще 0,5 ГВт строятся. Цель – достичь общей мощности в 4 ГВт.

Помимо ветряной энергетики, компания активно инвестирует в солнечную энергетику (СЭС) Узбекистана. В 2021 году была запущена СЭС Nur Navoi мощностью 100 МВт. Кроме того, реализуются проекты по строительству СЭС в различных регионах (Галлааральский, Каттакурганский и Шерабадский районы) общей мощностью около 900 МВт.

Эмиратские компании не только инвестируют в развитие энергосектора, но и активно передают опыт и технологии, стимулируя устойчивое развитие местной энергетики.

Узбекско-эмиратский диалог в области устойчивого развития выходит за рамки энергетического сектора. Страны активно обмениваются опытом и реализуют совместные проекты по борьбе с изменением климата, опустыниванием, сохранению водных ресурсов.

Сельское хозяйство и управление водными ресурсами являются критически важными сферами. Узбекистан, сталкивающийся с проблемами засухи и нехватки воды, проявляет большой интерес к инновационным технологиям ОАЭ в области рационального водопользования и развития сельского хозяйства в засушливых условиях.

Кооперация в этой области включает внедрение передовых ирригационных систем, развитие устойчивого земледелия и обмен опытом по адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

Налажено прямое взаимодействие между Министерством продовольственной и водной безопасности ОАЭ и Министерством сельского хозяйства Узбекистана для изучения возможностей реализации совместных программ и проектов в сельском хозяйстве

и пищевой промышленности.

Также приоритетное внимание уделяется вопросам эффективного использования водных ресурсов. Учитывая богатый опыт ОАЭ в области опреснения воды и внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, узбекская сторона активно изучает и применяет передовые практики эмиратских фирм и компаний для решения проблем водного дефицита в регионе Приаралья.

В области устойчивой урбанизации и развития «умных» городов Ташкент также перенимает опыт ОАЭ. В 2024 году был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере развития центров обработки данных и искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для цифровизации городской инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предстоящий визит главы Узбекистана в ОАЭ и его участие в «Неделе устойчивого развития» в Абу-Даби знаменуют собой важный этап в развитии двусторонних отношений.

Для нашего государства это возможность привлечь инвестиции и технологии в сферу «зеленой» экономики, а для ОАЭ – укрепить свои позиции как регионального лидера в области устойчивого развития и расширить связи в Центральной Азии.

Это взаимодействие, основанное на общем стремлении к устойчивому прогрессу и «зеленому» будущему, имеет потенциал стать моделью эффективного международного сотрудничества в решении глобальных экологических вызовов.

Международное сообщество с интересом следит за развитием этого стратегического партнёрства, рассматривая его как потенциальный пример для подражания в контексте глобальных усилий по достижению Целей устойчивого развития ООН и борьбе с изменением климата.

Эксперты сходятся во мнении, что успешное воплощение совместных проектов Узбекистана и ОАЭ способны не только стимулировать рост экономики и улучшить экологическую остановку в обеих странах, но и оказать благотворное влияние на весь регион ЦА. Такое сотрудничество наглядно демонстрирует эффективное сочетание устойчивого прогресса и заботы об окружающей среде. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане