Нефтегазовый сектор Туркменистана: достижения 2024 года

В 2024 году нефтегазовый комплекс Туркменистана продемонстрировал значительные успехи, благодаря последовательной энергетической политике, направленной на всестороннее развитие и интеграцию отрасли в международную энергосистему. Масштабные инвестиционные проекты не только имеют важное экономическое значение, но и играют ключевую роль в поддержании региональной и глобальной энергобезопасности.

Ключевые аспекты национальной стратегии:

Эффективное использование потенциала отрасли и укрепление позиций на мировом рынке.

Внедрение энергосберегающих технологий и использование возобновляемых источников энергии.

Налаживание деловых контактов с ведущими нефтегазовыми компаниями.

Привлечение иностранных компаний к освоению энергоресурсов в Каспийском море.

Продолжение разведочных работ для выявления новых углеводородных залежей.

Активное внедрение международного опыта в процессы разведки и разработки ресурсов.

Развитие производственных мощностей и технологий

В стране значительно увеличены производственные мощности в электроэнергетике, где ряд современных электростанций работает на природном газе. Газовая промышленность составляет основу ТЭК и более половины промышленного производства Туркменистана. Ведутся работы по поиску, разведке и освоению новых месторождений с использованием передовых технологий на всех стадиях производственного процесса.

Дальнейшее формирование инновационных производств по переработке углеводородных ресурсов, диверсификация экспортного потенциала ТЭК, ускоренное промышленное освоение новых месторождений, создание многовекторной трубопроводной системы поставок энергоресурсов, а также расширение всего спектра используемых в этих работах цифровых технологий, в частности 3D- и 4D-моделирования, особо важно для достижения высоких темпов развития топ­ливно-энергетического комплекса и утверждения статуса Туркменистана как одного из лидеров международного энергетического сообщества.

Реализуемые проекты

ТАПИ: Строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), направленного на поставки газа в страны Азии и укрепление экономического партнерства. В сентябре 2024 года был дан старт строительству участка Серхетабат-Герат, а также закладке фундамента газокомпрессорной станции «Шатлык-1».

Нефтехимия: Развитие нефтехимии требует повышения и оптимизации глубокой переработки углеводородного сырья. Во флагманах туркменской нефтехимии – в Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов и на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе действуют установки по переработке нефти, выпускаются высокооктановые неэтилированные автомобильные бензины, авиационный, осветительный и технический керосины, сжиженный газ, различные виды дизельного топлива, смазочных масел и полипропилена, электродный прокалённый кокс, дорожные и строительные битумы, упаковочная плёнка различной толщины и др.

Также в стране действуют производственные комплексы по глубокой переработке углеводородного сырья, такие как полимерный завод в поселке Киянлы и завод по производству экологически чистого бензина из природного газа.

Экологические аспекты и международное сотрудничество: Туркменистан активно участвует в решении глобальных экологических вопросов, присоединившись к Парижскому соглашению и приняв ряд национальных программ по снижению выбросов парниковых газов. Страна стремится к переходу на современные экологически чистые и ресурсосберегающие технологии.

Важным направлением является укрепление партнерства в области переработки энергоресурсов, обмена технологиями и привлечение инвесторов. Туркменистан соблюдает экологические требования, основываясь на бережном отношении к экосистеме и «зеленых» технологиях.

Выставки и конференции: Для продвижения ТЭК и международного сотрудничества проводились специализированные выставки, встречи и конференции, такие как Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в Париже, состоявшаяся в июне Международная научно-практическая конференция «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений» (TESC-2024) и международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024» в Ашхабаде.

Ключевые темы на форумах:

Эффективное использование природных ресурсов.

Развитие энергетических рынков.

Привлечение инвестиций.

Внедрение экологически безвредных производств.

Инновационные технологии в добыче углеводородов.

Сокращение выбросов метана и попутных газов.

Месторождение Галкыныш: Огромная роль в развитии ТЭК отводится дальнейшему поэтапному освоению гигантского месторождения Галкыныш. Для первичной обработки углеводородного сырья, очистки и обезвоживания газа, а также для получения товарного газа и переработки сероводорода в серу, гранулирования и упаковки серы, на месторождении возведены газоперерабатывающие комплексы, оснащённые новейшим оборудованием. Оно позволяет сокращать вредные выбросы в атмосферу.

Альтернативная энергетика и зеленое развитие: Туркменистан также нацелен на использование альтернативных источников энергии, таких как ветровая и солнечная, что подтверждается строительством гибридной солнечно-ветровой электростанции близ озера «Altyn asyr».

Туркменистан планирует достичь нулевого роста выбросов парниковых газов к 2030 году, присоединившись к Глобальному метановому обязательству (GMP). Страна активно участвует в деятельности цифровой платформы MARS, созданной в рамках Программы ООН по окружающей среде.

Внимание правительства к развитию ТЭК

На рабочих совещаниях и заседаниях Кабинета Министров Туркменистана, проведённых в 2024 году, рассматривались актуальные направления энергетической стратегии, нацеленной на инновационное развитие и совершенствование инфраструктуры ТЭК – наращивание производственных мощностей предприятий комплекса, увеличение объёмов добычи углеводородов, бесперебойное газоснабжение потребителей, обеспечение надёжной транспортировки. Подтверждением тому стало подписание Президентом Сердаром Бердымухамедовым ряда документов о проведении капремонта, реконструкции действующих и строительства новых нефтеперерабатывающих объектов, приобретении профильного оборудования.

Итоги

Итоги развития нефтегазового комплекса в 2024 году демонстрируют успешность энергетической политики Туркменистана, направленной на диверсификацию ТЭК, укрепление его позиций на мировом рынке, реализацию новых инфраструктурных проектов и обеспечение энергетической безопасности.///nCa, 13 января 2025 г.