В туркменском Приаралье стартует проект по улучшению агроэкологии и землепользования

При поддержке различных структурных подразделений ООН Туркменистан вовлечен в выполнение многострановых долгосрочных проектов в различных агроэкологических областях: защита зерновых от саранчовых, развитие аквакультуры, традиционного для региона сектора – верблюдоводства, поддержка экосистем и природные решения в сельском хозяйстве для усиления устойчивости биоразнообразия и агропроизводства к последствиям изменения климата, рациональное использование земельных и водных ресурсов, агропроизводство на засолённых ландшафтах и др.

Один из таких проектов стартует в 2025 году и нацелен на проведение мероприятий в пределах Лебапского велаята, который является частью территории, называемой туркменским Приаральем. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Проект является частью более широкой инициативы, охватывающей также другие страны Центральной Азии, и нацелен на выполнение международных обязательств по защите климата, биоразнообразия и борьбе с опустыниванием.

Проект предусматривает несколько направлений деятельности, по которым будут реализованы конкретные меры:

Улучшение технической экспертизы в области земле- и водопользования, а также лесоводства.

Разработка и распространение коммуникационных материалов для местных аграриев в понятном и доступном формате.

Оснащение почвенных лабораторий современным оборудованием, а также обучение персонала работе с ним.

Установка “умного” оборудования для ирригационных и дренажных систем с использованием цифровых технологий.

Интеграция климатоустойчивых агро- и природопреобразующих практик в агропромышленный комплекс, включая элементы низкоуглеродного земледелия и оформление “карбоновых сертификатов”.

Проект также включает меры по улучшению состояния сельхозугодий и природной среды в двух типах ландшафтов, включая территории, прилегающие к природоохранным зонам и бассейну Амударьи. В числе мер – мониторинг уровня водного стресса сельхозкультур, динамики температур и осадков за последние сто лет для анализа и прогнозирования, поддержание уровня гумуса почв за счет органической подкормки, борьба с вторичным засолением с применением точного и контурного земледелия, мульчирования и нарезки борозд.

Проект намерен продвигать пчеловодство и другие прикладные направления аграрной деятельности.

На экспериментальными участках демонстрации проектной работы начнутся лесо- и землевосстановительные работы, в частности, усиливающие тугайный растительный покров, улучшающие фитомелиоративное состояние земель, уменьшающие засоление земельных угодий.

В рамках проекта молодые специалисты смогут повышать квалификацию за рубежом. Темы и методы обучения будут определены с учетом потребностей местного рынка, традиций ведения сельского и водного хозяйства.

Проект будет осуществляться при поддержке ФАО и Глобального экологического фонда. Основной целью проекта является создание положительных изменений в природной среде и обеспечение устойчивого агропроизводства в условиях меняющегося климата. ///nCa, 10 января 2025 г. (фото – Jeyhun.news)