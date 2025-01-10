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Новый этап озеленения Арала: масштабный проект по посадке лесов в Казахстане

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В рамках реализации масштабной программы по восстановлению экосистемы Аральского моря в Казахстане начался новый этап озеленения осушенного дна Арала.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК заключило соглашение с совместным предприятием КАТКО, в которое входят французская государственная компания “Orano Mining SA” и казахстанская компания “Казатомпром”, а также администрации Кызылординской и Туркестанской областей.

Благодаря финансированию КАТКО, в 2024 году стартовал амбициозный проект по озеленению дня Арала, который продолжится и в текущем году.

Уже достигнуты значительные результаты: собрано более 500 тонн семян и во второй половине декабря 2024 года проведен посев на 12 000 гектарах.

Планируется, что в январе-феврале 2025 года площадь посевов увеличится до 108 000 гектаров.

Посадка лесов на осушенном дне Арала – это важный шаг в борьбе с опустыниванием и улучшении экологической обстановки региона приаралья. Зеленые насаждения способствуют стабилизации почвы, снижению уровня пыльных бурь и улучшению микроклиматических условий. ///nCa, 10 января 2025 г.

 

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