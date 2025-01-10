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Эко-курс Узбекистана: запрет на АИ-80, новые промышленные ограничения и обязательная утилизация пластика

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К концу 2025 года в Узбекистане планируется полностью отказаться от использования бензина АИ-80, который не соответствует экологическому стандарту Евро-4 и значительно загрязняет окружающую среду. Об этом пишет агентство Uz Daily.

Введение этого запрета связано с предложениями, поступившими от широкой общественности, международных и местных экологических организаций, Экологической партии и Министерства экологии.

Ряд ограничений коснется и промышленного комплекса. С мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей планируется запрет на реализацию новых проектов, связанных с производством асбеста, цемента, переработкой шлама и шлаков, а также строительством кожевенно-дубильных предприятий и птицефабрик. Запрет будет введен на создание новых заводов черной и цветной металлургии, выпуск стекла с токсичными примесями и производство продукции с использованием опасных химических веществ.

Также будет введен запрет на сжигание угля без наличия эффективных систем пылеулавливания и газоочистки и использование мазута в качестве топлива для предприятий, производящих тепло- и электроэнергию.

Помимо того, Узбекистан предпримет ряд мер и для борьбы с таким загрязнителем как пластик. К ноябрю 2025 года Министерство экологии должно разработать проект закона, который обяжет производителей пластиковой упаковки и товаров в пластиковой таре, а также их импортеров, организовать сбор использованной тары, оплачивать утилизационный сбор или создать пункты приема и переработки пластиковых отходов с использованием специального оборудования.

Министерство экологии Узбекистана предлагало простимулировать переход на электромобили и ограничить строительство, а также движение транспорта.///nCa, 10 января 2025 г.

 

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