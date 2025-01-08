Президент Туркменистана принял нового посла Беларуси

7 января 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Туркменистане Станислава Чепурного, который вручил главе государства верительные грамоты.

Дипломат передал Президенту Туркменистана приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, подтвердившего приверженность своей страны дружественному диалогу.

Глава Туркменистана, в свою очередь, передал ответные приветствия белорусскому лидеру и поздравил С.Чепурного с назначением. Он выразил уверенность, что в ходе выполнения этой важной миссии полномочный представитель Беларуси будет всемерно способствовать укреплению и развитию плодотворного двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах туркмено-белорусских отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и партнерства. Отмечалось, что страны активно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках международных организаций, в том числе в ООН и СНГ.

Большое значение придается укреплению межгосударственного гуманитарного диалога. Сотрудничество в области образования, науки, спорта, культуры и искусства способствует укреплению дружбы между двумя странами.

Чепурной заверил, что приложит все усилия для укрепления отношений и взаимовыгодного партнерства. ///nCa, 8 января 2025 г.