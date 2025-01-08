Календарь выставок в Туркменистане в 2025 году

|Название выставки
|Дата
|Участники выставки
|1
|Выставка в честь 17-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|17.03.2025 – 19.03.2025
|Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|2
|Конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|20.03.2025
|Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|3
|Выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги»
|29.04.2025 – 01.05.2025
|4
|Международная конференция «Гарантия качества в Туркменистане, соответствующая международным стандартам»
|29.04.2025 – 30.04.2025
|5
|XXIV международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад».
|24.05.2025 – 25.05.2025
|Министерства и ведомства Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, иностранные компании и бизнесмены.
|6
|Международная выставка-конференция «Turkmentextile Expo-2025»
|11.06.2025 – 13.06.2025
|7
|Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей»
|21.08.2025 – 23.08.2025
|Предприятия, организации, профессиональные и общественные объединения, предприниматели, частные лица Туркменистана, ближнего и дальнего зарубежья, работающие в сфере детских товаров и услуг.
|8
|Международный инвестиционный форум и выставка Туркменистана (TIF)
|18.09-2025 – 20.09.2025
|9
|Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 34-й годовщины независимости Туркменистана
|18.09-2025 – 20.09.2025
|Министерства и ведомства Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|10
|Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».
|10.10.2025 – 12.10.2025
|Министерства и ведомства Туркменистана, иностранные компании, бизнесмены и члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
|11
|Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025»
|22.10.2025 – 24.10.2025
|Члены министерств и ведомственных органов управления Туркменистана, иностранных компаний, бизнесмены, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
|12
|Международная выставка и конференция «Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отрасли Туркменистана»
|03.11.2025 – 05.11.2025
|13
|Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025»
|12.11.2025 – 14.11.2025
|Министерства и ведомства Туркменистана, иностранные компании, бизнесмены и члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
|14
|Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2025»
|26.11.2025 – 27.11.2025
|Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|15
|Выставка экспортных товаров Турецкой Республики
|03.12.2025 – 05.12.2025
|Производственные компании и частные предприятия Турецкой Республики.
///Торгово-промышленная палата Туркменистана