Календарь выставок в Туркменистане в 2025 году

Название выставки Дата Участники выставки

1 Выставка в честь 17-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана 17.03.2025 – 19.03.2025 Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

2 Конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана 20.03.2025 Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

3 Выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги» 29.04.2025 – 01.05.2025

4 Международная конференция «Гарантия качества в Туркменистане, соответствующая международным стандартам» 29.04.2025 – 30.04.2025

5 XXIV международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад». 24.05.2025 – 25.05.2025 Министерства и ведомства Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, иностранные компании и бизнесмены.

6 Международная выставка-конференция «Turkmentextile Expo-2025» 11.06.2025 – 13.06.2025

7 Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» 21.08.2025 – 23.08.2025 Предприятия, организации, профессиональные и общественные объединения, предприниматели, частные лица Туркменистана, ближнего и дальнего зарубежья, работающие в сфере детских товаров и услуг.

8 Международный инвестиционный форум и выставка Туркменистана (TIF) 18.09-2025 – 20.09.2025

9 Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 34-й годовщины независимости Туркменистана 18.09-2025 – 20.09.2025 Министерства и ведомства Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

10 Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». 10.10.2025 – 12.10.2025 Министерства и ведомства Туркменистана, иностранные компании, бизнесмены и члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

11 Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025» 22.10.2025 – 24.10.2025 Члены министерств и ведомственных органов управления Туркменистана, иностранных компаний, бизнесмены, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

12 Международная выставка и конференция «Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отрасли Туркменистана» 03.11.2025 – 05.11.2025

13 Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025» 12.11.2025 – 14.11.2025 Министерства и ведомства Туркменистана, иностранные компании, бизнесмены и члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

14 Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2025» 26.11.2025 – 27.11.2025 Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана