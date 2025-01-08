Агромост между Нидерландами и Туркменистаном: визит, который укрепляет доверие

В рамках укрепления двусторонних экономических связей между Туркменистаном и Нидерландами, делегация из шести ведущих нидерландских агропромышленных компаний во главе с East-West Trade посетила Туркменистан. Целью миссии стало развитие сотрудничества в агропромышленном секторе, обмен передовыми технологиями и расширение партнерских связей.

East-West Trade, ведущая нидерландская компания, специализирующаяся на продвижении бизнеса и создании экономических мостов между международными партнёрами, рассматривает Туркменистан как надёжного и стратегически важного партнёра. Миссия стала ответным визитом после успешного агрофорума, проведённого в Амстердаме в прошлом году, на котором туркменская сторона представила потенциал своей аграрной отрасли.



В рамках агромиссии состоялись продуктивные встречи с представителями государственных ведомств Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), который выступил в качестве координатора с туркменской стороны. В ходе переговоров обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также конкретные направления взаимодействия в аграрной сфере.

Были организованы круглые столы с участием туркменских компаний и представителей государственных структур, что позволило обсудить ключевые аспекты сотрудничества и наметить шаги по реализации совместных проектов. Делегация также посетила агропредприятия Туркменистана, где на практике ознакомилась с местными подходами к ведению сельского хозяйства и обсудила возможности внедрения передовых нидерландских технологий.

Наряду с деловой программой для гостей была организована насыщенная культурная программа, которая позволила ближе познакомиться с богатым культурным наследием Туркменистана и традициями его народа.

В ходе переговоров обе стороны подтвердили готовность к развитию долгосрочного партнёрства, в том числе через возможные государственно-частные партнёрства (ГЧП). Особое внимание было уделено сотрудничеству в садоводческом секторе, который рассматривается как ключевое направление для обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования водных ресурсов.

Ответным шагом станет предстоящий визит туркменской делегации в Нидерланды, который будет включать двусторонние встречи с ведущими нидерландскими агропромышленными компаниями, обмен опытом, а также ознакомление с новейшими технологиями и практиками в аграрной отрасли.///nCa, 8 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фотографий с визита: