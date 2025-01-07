Посол Беларуси вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Туркменистана



6 января 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным, который вручил копии своих верительных грамот.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы наращивания двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было отмечено, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Беларусь развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Особое внимание было уделено взаимодействию двух стран на площадках региональных и международных структур. В частности, стороны выразили готовность продолжить практику взаимной поддержки инициатив в рамках ООН.///nCa, 7 января 2025 г.