Пальван Союнов: Жизнь, посвященная садоводству и оливам

Пальван Союнов является известным туркменским ученым и специалистом в области садоводства, посвятившим свою жизнь изучению и развитию этой отрасли

Пальван Союнов, которому уже за семьдесят, родился в городе Этрек на западе Туркменистана. Там он получил образование в средней школе и продолжил обучение в тогдашнем Туркменском сельскохозяйственном институте. Окончив институт в 1977 году по специальности «плодоводство, садоводство и виноградарство», он в первую очередь заинтересовался оливковыми деревьями. В 1986 году в г. Сухуми, Грузия, Союнов защитил научную диссертацию на тему «Агробиологические свойства оливок» и получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Год за годом он совершенствовал свои научные знания, проработав в академической сфере сельскохозяйственной отрасли на различных должностях.

Всегда пребывая в поиске новых идей, Пальван Ага в 2005 году стал обладателем главного приза на конкурсе ученых и специалистов прикаспийских государств за научные работы по развитию садоводства, животноводства и улучшению экологии региона. В качестве победителя он провел месяц в Соединенных Штатах, где получил непосредственный опыт ведения сельского хозяйства в восьми штатах.

Кроме того, в 2006-2007 годах Союнов побывал в Иране и Турции, где подробно ознакомился с деятельностью в сельскохозяйственном секторе, особенно в сфере садоводства. В 2010–2013 годах он одержал победу в четырех национальных конкурсах.

В 1934 году в Туркменистан впервые завезли 27 сортов оливковых деревьев, которые быстро адаптировались к климатическим условиям Этрека и дали хорошие урожаи. Впервые в истории Центральной Азии оливки начали плодоносить в Туркменистане в 1939 году на плодородной земле Этрека, в специализированном субтропическом хозяйстве того времени.

«В Древней Греции олива считалась священным деревом, и существовала поговорка: «Оливковое масло — жидкое золото». Его также называли «деревом жизни и здоровья». Около сорока пяти лет назад, а точнее, между 1980 и 1985 годами, я рекомендовал частным домохозяйствам нашего района раздавать саженцы оливок и выращивать их. Примечательно, что с тех пор, как жители поселка последовали этому совету, теперь в их домохозяйствах растет более 2000 оливковых деревьев», – рассказывает Союнов.

По его словам, в Туркменистане изучено 35 видов оливкового дерева.

Говоря о пользе оливок для здоровья, следует отметить, что организм человека способен усваивать 98 процентов содержащегося в них масла. Это масло улучшает текстуру кожи и волос, улучшает пищеварение, предотвращает ожирение, повышает иммунитет, замедляет процессы старения, снимает нервное напряжение, предотвращает желудочно-кишечные заболевания, укрепляет кости.

В свое время в район Этрек было завезено и выращено более 300 экзотических деревьев из Северной Африки, Европы и Азии. Это финиковые пальмы, оливки, инжир и эвкалипт, которые по-прежнему выращиваются в данном районе.

Пальван Союнов, завершив карьеру несколько лет назад, продолжает заботиться о плодородии оливковых деревьев в своём саду и делится советами с молодым поколением. Садовод, связавший дело своей жизни с матерью-землей, считает эту благородную работу смыслом своей жизни.///nCa, 7 января 2025 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)