Бюджет Туркменистана-2025: стабильность, рост, социальная ориентированность

Государственный бюджет является важным инструментом экономического планирования. 30 ноября 2024 года на седьмом заседании Меджлиса седьмого созыва был утвержден Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год». В ходе круглого стола, проведенного редакцией газеты «Туркменистан», председатели Комитетов парламента по экономическим вопросам, по социальной политике и начальник Государственного бюджетного управления Министерства финансов и экономики Туркменистана рассказали об основных положениях Закона о государственном бюджете и распределении бюджетных средств. Ниже приводим тезисы их выступлений:

В 2025 году темпы роста ВВП достигнут 6,3 % в сопоставимых ценах при условии сохранения стабильной геополитической ситуации в регионе. В соответствии с законом Государственный бюджет на текущий год утвержден в размере 123 798,1 млн. манатов доходов и расходов, в том числе бюджет первого уровня составит в размере 36 500 млн. манатов в сумме доходов и расходов.

Централизованный бюджет по доходам и расходам оценивается в размере 111 987,6 млн. манатов, в том числе бюджет первого уровня в сумме по доходам и расходам – 24 689,6 млн. манатов.

Значительная часть расходов будет направлена ​​на улучшение жилищных условий населения.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов города Аркадаг, Дашогузского и Лебапского велаятов из централизованного бюджета будут выделены средства в размере 3 496,5 млн. манатов.

В Государственном бюджете на 2025 год предусмотрено в общей сложности 15,307 млн. манатов для местных бюджетов велаятов, городов Ашхабада и Аркадага.

Инвестиции: В текущем году в экономику Туркменистана за счет всех источников финансирования будет направлено инвестиций в размере 40,1 млрд манатов.

Доля инвестиций, направляемых в производственно-технический сектор, составит 65,6%, в социально-культурную сферу – 34,4%.

Капитальные вложения в размере 750 миллионов манатов будут выделены на строительство и реконструкцию зданий, сооружений и инженерных систем в рамках Национальной сельской программы.

Более 76 % бюджетных средств (26,4 миллиарда манатов) будет направлено на социальную сферу. При этом 37,2% средств будут направлены на финансирование образования, 13,4% — здравоохранения, 2,9% — культуры, 37,4% — системы социального обеспечения, 9,2% — жилищно-коммунального хозяйства.

Источники финансирования бюджета: Первый уровень Государственного бюджета Туркменистана будет формироваться за счет налогов, сборов и других платежей, которые будут уплачиваться физическими и юридическими лицами в течение финансового года. Доля налога на прибыль в общей сумме этих доходов составляет 15,4 %; налога на добавленную стоимость – 13,3%; дополнительные налоги (акцизы) – 5,5%; доля налогов за пользование недрами составит 4,0%; налога на имущество – 3,3%; налогов с населения – 11,3%; доля пенсионных взносов на обязательное государственное пенсионное страхование – 16,6%; доля прочих налогов и сборов -30,6 %.

В 2025 году поступления от реализации продукции по комплексам и отраслям (без учета налогов) во второй уровень бюджета ожидаются в размере 87 298,1 млн манатов.

Планируется увеличить долю негосударственного сектора в ВВП до 71,6% к 2025 году.

Задачи экономической политики Туркменистана в 2025 году: обеспечение макроэкономической стабильности, в том числе за счет повышения роли частного сектора и создания эффективной системы экономического регулирования; диверсификация экономики; снижение сырьевой зависимости, увеличение количества отраслей, перерабатывающих сырье; создание новых промышленных производств и рабочих мест; повышение уровня индустриализации экономики; внедрение передовых производственных практик в отраслях; увеличение объемов выпускаемой продукции; модернизация и цифровизация сельского хозяйства; увеличение инвестиций в человеческий капитал; продолжение реализации программ городского развития и жилищного строительства; укрепление государственно-частного партнерства, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение устойчивости экономики к внешним воздействиям.