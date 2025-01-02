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Тепло государственных объятий: праздник в ашхабадском Дворце сирот

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В первый день нового года во Дворце для сирот «Döwletliler köşgi» в Ашхабаде состоялось новогоднее торжество, на котором воспитанники получили подарки от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает государственное информационное агентство TDH.

Это событие стало ярким примером заботы государства о подрастающем поколении, особенно о детях, нуждающихся в особом внимании.

Торжество прошло в праздничной атмосфере с участием Деда мороза – Аяз баба и Снегурочки – Гарпамык, символа 2025 года – Змеи, а также представителей Меджлиса, Халк Маслахаты, министерств и общественных организаций.

Воспитанники дворца подготовили насыщенную концертную программу, постаравшись продемонстрировать свои таланты. Они с энтузиазмом читали стихи, исполняли танцы и песни, а кульминацией праздника стал хоровод вокруг ёлки вместе с персонажами туркменского фольклора и сказок.

Ранее Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова отмечал, что у туркменского народа имеются давние гуманистические традиции окружать ребёнка всесторонней заботой и любовью.

«Ни один ребёнок в стране не остаётся без опекуна. Государство за них стоит горой. На государственном уровне последовательно предпринимаются меры по созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей и их полноценного участия в жизни общества. Мы очень ответственно и комплексно подходим к судьбе детей, нуждающихся в поддержке, к обеспечению их счастливого будущего», – говорит Аркадаг.///nCa, 2 января 2025 г.

 

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