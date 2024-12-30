Окунуться в Зимние Чудеса Турции

Турция, входящая в пятерку самых посещаемых мест в мире, — это страна, где гости могут насладиться всеми четырьмя временами года во всей их красе. Помимо весны и лета, зима — прекрасное время, чтобы увидеть завораживающую красоту Турции в снегу. От различных зимних видов спорта на горнолыжных курортах мирового класса до отдыха на теплых курортах — приключения Турции для незабываемого зимнего отдыха безграничны. Давайте узнаем, какие зимние развлечения ждут вас в Турции.

Увлечение лыжным и другими зимними видами спорта

Лучший способ насладиться зимним отдыхом в Турции — это отправиться на горнолыжные курорты, расположенные на величественных горах. Благодаря постоянному снегу, впечатляющим склонам, стильным отелям и качественному оборудованию, такие курорты подходят для зимних видов спорта – от катания на лыжах до сноуборда, от хели-ски (разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам) до сноукайтинга (современный и динамичный двухкомпонентный вид спорта, где райдер едет на лыжах или сноуборде, а в качестве паруса использует воздушного змея). Популярный благодаря близости к Стамбулу курорт Улудаг в Бурсе предлагает отличные услуги, такие как подъем на кресельных подъемниках и прокат лыжных комплектов. Еще одно популярное место недалеко от Стамбула – Картепе в Коджаэли – предлагает более спокойные приключения на лыжах со склонами для лыжников любого уровня. Карталкая в Болу также может быть еще одним вариантом лыжного отдыха недалеко от больших городов. Он расположен в прекрасном месте среди прекрасного леса со снежными парками и подъемниками. В центральной Анатолии гора Эрджиес, потухший вулкан недалеко от региона Каппадокия, впечатляет своей 41 взлетно-посадочной полосой и современными объектами, до которых легко добраться с помощью частых рейсов. На востоке гора Паландокен в Эрзуруме порадует каждого профессионала своими крутыми склонами, самой длинной трассой в стране и пушистым снегом. Затем следует Сарыкамыш в Карсе, очаровательная зимняя страна чудес Восточной Анатолии. В то время как центр может похвастаться хрустальным снегом, похожим на альпийский, близлежащие достопримечательности, такие как озеро Чылдыр и древний город Ани, дополняют волшебные зимние впечатления в городе.

Зимняя магия Каппадокии

Каппадокия всегда являлась мистической землей, которую можно открывать для себя в Турции круглый год; однако, знакомясь со сказочными дымоходами региона, покрытыми снегом, можно полюбоваться удивительно уникальным видом. Остановиться в пещерном отеле здесь — это незабываемый зимний опыт. В этих пещерах, превращенных в роскошные бутик-отели с современными удобствами, вы можете погрузиться в глубокий сон в комфортабельном номере, расслабиться в бассейнах с подогревом, спа-центрах и саунах, а также согреться у камина. Поскольку регион имеет глубокие исторические корни и богатое культурное наследие, вы можете посетить загадочные подземные города и посетить гончарную мастерскую. Дегустация местной кухни с восхитительными деликатесами, такими как шашлык из теста (на гончарных чашах) и сушеные сливки (каймак), прекрасно дополнит этот опыт.

Культурное погружение в Стамбуле

Зима — идеальное время года для изучения культурной жизни Стамбула, сочетающего традиции и современность в каждом уголке. На каждом шагу город открывает панорамные виды, исторические достопримечательности, музеи, различные мероприятия для посещения и местные деликатесы на любой вкус. Вы можете посетить Исторический полуостров, чтобы увидеть многие достопримечательности города, такие как Собор Святой Софии и Цистерна Базилика, а также почувствовать пульс современного искусства и стать свидетелем истории в таких музеях, как Современный музей Стамбула, Стамбульский археологический музей и Стамбульский музей живописи и скульптуры. Перед посещением Стамбула не забудьте проверить календари современных художественных центров, таких как Культурный центр Ататюрка (AKM), чтобы увидеть уникальное представление. Поскольку Стамбул является одним из лучших гастрономических городов мира, вы также можете пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, или насладиться зимними уличными деликатесами: от «салепа» и «бозы» до жареных каштанов или кукурузы и сока с солеными огурцами.

Направления зимнего солнца: Измир-Анталья

Зимой можно провести отдых в теплых Эгейском и Средиземноморском регионах Турции. Первый город с теплой погодой — жемчужина Эгейского моря Измир, вошедший в список «Лучшие в путешествиях 2024» в путеводителе ʺLonely Planetʺ. В Урле, расположенной в провинции Измир, вы можете попробовать блюда региона Эгейского моря в одном из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, посетить виноградники на винном маршруте и увидеть старейшую в мире мастерскую по производству оливкового масла. Шириндже, одна из лучших туристических деревень, выбранная учреждением системы ООН по туризму, ждет посетителей со своей аутентичной атмосферой, вкусными фруктовыми винами и обширными оливковыми рощами. Соседний древний город Эфес также повышает ее привлекательность.

Еще одно теплое место – Анталия, звезда Турецкой Ривьеры, где мягкий климат круглый год. В этом сезоне роскошные отели города предлагают расслабляющие спа-услуги. Затем вы можете посетить древние города, такие как Аспендос, и природные красоты, такие как каньон Кёпрюлю, и поиграть в гольф на первоклассных полях Белека. Однако, если вы хотите заняться зимним отдыхом, не волнуйтесь. Насладившись теплой погодой, вы можете покататься на лыжах в горнолыжном центре Саклыкент, всего в часе езды от центра города. Позже не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как моллюски и пияз (салат из фасоли), а также вкусные деликатесы разнообразной мировой кухни с бокалом местного вина.

///nCa, 30 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)