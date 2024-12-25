В Туркменистане растет производство карбамида

Реализуемые в Туркменистане крупные инвестиционные проекты, эффективное использование углеводородных ресурсов, получаемая в результате их переработки продукция, в том числе ценные минеральные удобрения, продукция нефтегазохимической промышленности служат не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

За январь-ноябрь 2024 года Гарабогазский карбамидо-аммиачный завод (Garabogazkarbamid), расположенный в Балканском велаяте на западе Туркменистана, произвел около 994 тысяч тонн карбамида, пишет газета «Туркменистан».

Таким образом, производственный план выполнен на 101,2 процента.

При этом около 75 тысяч тонн карбамидных удобрений было отгружено внутренним потребителям и около 1 миллиона 17 тысяч тонн экспортировано на внешние рынки.

Завод «Garabogazkarbamid», принадлежащий государственному концерну «Туркменхимия», расположен в 3,5 км к востоку от города Гарабогаз, на побережье Каспийского моря. Это крупнейший в своем роде объект в Центральной Азии проектной мощностью 1,15 миллионов тонн карбамида и 660 тысяч тонн синтетического аммиака в год был сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Недавно, ГК «Туркменхимия» подписал Рамочное Соглашение с группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific, Pte. Ltd.» (Сингапур), «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция), «Mitsubishi Corporation» (Япония) на оказание сервисного и технического обслуживания завода «Garabogazkarbamid». ///nCa, 25 декабря 2024 г.