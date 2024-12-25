Мечта Казахстана о самостоятельной энергии

Антон Генза

6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции для борьбы с энергодефицитом страны. Центральноазиатская страна поставила перед собой цель стать нейтральной по выбросам CO2 к 2060 году, но при этом она является одной из крупнейших в мире стран-производителей угля. Как это сочетается?

Возможности для улучшения энергоснабжения

Разговоры о том, что у Казахстана есть своя атомная электростанция, – тема не новая. Считается, что в Казахстане обветшала энергетическая инфраструктура, из-за чего в некоторых регионах постоянно происходят перебои с электричеством. Тепловые электростанции, построенные в основном в советское время, устарели. Кроме того, Казахстан разделен на три слабо связанные между собой энергетические зоны, что ограничивает возможности для перетоков электроэнергии на большие расстояния. Поэтому расширение и развитие энергетической сети является предметом острых дискуссий во многих местах.

Богатый и недорогой уголь крупнейшей экономики Центральной Азии является самым важным топливом для производства электроэнергии, на долю которого приходится около 70 процентов от общего объема. Правительство Казахстана активно вмешивается в ценообразование на рынке электроэнергии в пользу угольной энергетики, ослабляя стимулы для инвестиций в возобновляемые технологии. В результате Казахстан является одной из самых углеродоемких экономик в мире. Кроме того, Казахстан – одна из немногих стран в мире, которая по-прежнему стремится развивать угольную энергетику.

В апреле 2024 года он подписал с Россией соглашение о сотрудничестве по строительству еще трех тепловых электростанций в Казахстане. В 2021 году премьер-министры России и Казахстана заключили несколько соглашений о сотрудничестве в области добычи и производства ресурсов, используемых в энергетическом секторе, в первую очередь углеводородов, со сроком действия до 2025 года.

Международное сотрудничество в энергетическом секторе

На Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в сентябре этого года генеральный директор Рафаэль Гросси подчеркнул ключевую роль Казахстана в глобальных усилиях по развитию атомной энергетики. Он также назвал референдум в Казахстане 6 октября «решающим для будущего развития ядерной энергетики». Участники мероприятия обсудили возможности мирного использования ядерной энергии. Ядерная энергия признана чистым и безопасным источником энергии. Казахстан активно поддерживает инициативы по развитию ядерной энергетики в мирных целях. «Мы обеспечиваем стабильные поставки урана на мировой рынок, а сотрудничество с МАГАТЭ ведется уже много лет. […] Казахстан также переоборудует исследовательские реакторы и внедряет технологии безопасной утилизации облученных тепловыделяющих элементов», – говорит министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Атомная энергия в Казахстане

Национальной атомной компанией является государственная энергетическая компания «Казатомпром». Она контролирует все ядерные вопросы, а также добычу урана. В Казахстане находится около 12 % мировых запасов урана, а в 2022 году было произведено больше всего ядерного топлива (43 %). В 1999 году был выведен из эксплуатации единственный российский ядерный реактор советской эпохи в Актау на побережье Каспийского моря. Ульбинский завод ТВС производит ядерные топливные таблетки, которые, в свою очередь, используются на атомных электростанциях. В будущем Казахстан рассматривает возможность экспорта обогащенного ядерного топлива, а не только сырья. Уран добывается в Казахстане с 1948 года. Известно около 60 месторождений урана. По состоянию на 2022 год достаточно подтвержденные ресурсы урана составляли 367 800 тонн элементарного урана (тU).

Ульбинский металлургический завод (УМЗ) работает с конца 1940-х годов и отвечает за производство и переработку нескольких металлов, в том числе урана. Важная для международного сотрудничества электростанция с годами часто меняла свои функции. Сегодня она особенно известна производством гексафторидов урана в сотрудничестве с Канадой. Казатомпром является мажоритарным акционером УМЗ, а 34% принадлежит российской компании ТВЭЛ.

В апреле 2015 года правительство одобрило проект соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании в Казахстане «топливного банка» низкообогащенного урана (НОУ). Цель соглашения – превратить Казахстан в крупный международный центр по производству топлива. В соответствии с соглашением, любое государство может обратиться к Казахстану за урановым топливом.

В ноябре 2018 года «Казатомпром» провел листинг на фондовой бирже, при этом 15 % акций были размещены на Астанинской международной бирже и Лондонской фондовой бирже. Государственная компания «Казатомпром» была создана в 1996 и 1997 годах соответственно для управления долей государства в добыче урана и производстве ядерного топлива, а также для импорта и экспорта ядерных материалов. Еще до остановки единственного реактора в Казахстане обсуждалось строительство новых электростанций. Однако проекты были отложены из-за отсутствия непосредственного спроса на энергию.

Компания поддерживает тесные связи с Китаем, Японией, Россией, Францией и Канадой, в частности, по добыче и дальнейшей переработке урана.

Развитие энергетического сектора

Введение льготных тарифов в 2014 году в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития позволило повысить определенность планирования для крупных инвестиций в энергетический сектор страны за счет ориентации на конкретные виды энергии. Эта мера была призвана сделать рынок возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, более конкурентоспособным на международном энергетическом рынке. Однако к 2023 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось лишь чуть менее 6 % от общего объема производства энергии в Казахстане.

В 2018 году был разработан Транскаспийский международный транспортный маршрут, поскольку порт Санкт-Петербурга был временно недоступен для ядерных материалов класса 7. Этот маршрут, который не проходит по территории России, был сохранен «Казатомпромом» в качестве альтернативного пути доставки урана. Этот маршрут открывает возможности для Европы и других западных стран, которые отчаянно ищут пути достижения своих целей по выбросам. И наоборот, Казахстан приобретает геополитическую значимость в отличие от нежелательной Российской Федерации и может расширить свои международные позиции в интересах инвесторов.

Общественное мнение и советское наследие

Последствия более 450 испытаний ядерного оружия, проведенных Советским Союзом, в частности на Семипалатинском полигоне на северо-востоке страны, и вредное долгосрочное воздействие на человека и природу все еще присутствуют в Казахстане и вызывают обоснованную обеспокоенность общественности. Кроме того, землетрясения в Казахстане не редкость. Район вокруг Улькенской электростанции, объявленный правительством местом размещения станции, находится примерно в 360 километрах от Алматы и особенно известен повышенной частотой землетрясений. Только в январе этого года в районе Алматы произошло землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера.

В целом, однако, большинство опрошенных – 72,9 % – по-прежнему поддерживают идею строительства атомной электростанции. По данным Казинформа, эта цифра неуклонно росла на протяжении нескольких телефонных опросов. Несмотря на все потенциальные опасности, развитие атомной энергетики в Казахстане представляет собой возможность для всего населения. По прогнозам казахстанских энергетиков, в ближайшие два года дефицит электроэнергии усугубится: в 2024 году он составит 2,4 миллиарда киловатт-часов, а в 2025 году – 3,3 миллиарда киловатт-часов.///nCa, 25 декабря 2024 г.

Об авторе:

Антон Генза изучал Восточную Азию и журналистику в Берлине. Получил степень магистра в области японистики и в настоящее время учится в Немецкой академии журналистики. Он журналист-фрилансер и переводчик из Алматы.