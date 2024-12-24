Программа ОБСЕ по гендерным вопросам приглашает молодых активистов из Центральной Азии на онлайн-семинар

Программа ОБСЕ по гендерным вопросам при Канцелярии Генерального секретаря в рамках проекта WIN и при поддержке Европейского союза приглашает молодых мужчин-активистов из Центральной Азии подать заявки на участие в онлайн-семинаре на тему “Вовлечение мужчин в обеспечение гендерного равенства в Центральной Азии”.

Инициатива “Молодые женщины за мир” (Young Women 4 Peace) (YW4P), проекта по наращиванию потенциала, финансируемого ЕС, расширяет возможности молодых женщин в странах Центральной Азии и Афганистане (проживающих в Центральной Азии) и включает мероприятия, которые конкретно вовлекают молодых мужчин в качестве союзников в продвижении гендерного равенства.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА:

Участники получат:

• Доступ к специализированному инструментарию по наращиванию потенциала, ориентированному на участие мужчин в обеспечении гендерного равенства

• Общение с единомышленниками и организациями

• Изучение успешных тематических исследований и новых передовых практик

• Развитие фундаментального понимания мужественности и ее влияния на гендерное равенство и индивидуальное поведение с помощью коротких лекций и дискуссий.

• Изучение социальных норм, стереотипов и их влияние на мужское здоровье, эмоциональное благополучие и гендерную динамику в целом с помощью интерактивных мероприятий, таких как ManBox.

• Изучение практических стратегий привлечения мужчин к обеспечению гендерного равенства с использованием экологической модели, уделяя особое внимание личным навыкам, динамике семьи, мобилизации сообщества и пропаганде системных изменений.

• Знакомство с обновленным инструментарием ОБСЕ по вовлечению мужчин в процесс обеспечения гендерного равенства, анализ его применения и предоставление отзывов о его совершенствовании с помощью презентаций и групповой работы.

Двухдневный семинар продолжительностью 2 часа каждый:

• День 1: 16 января 2025 г. , 18:00-20:00 ( Астана, Ашхабад, Ташкент, Душанбе), 19:00-21:00 (Бишкек)

• День 2: 21 января 2025 г., 18:00-20:00 ( Астана, Ашхабад, Ташкент, Душанбе), 19:00-21:00 (Бишкек)

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Мы ищем молодых людей:

• В возрасте 18-30 лет

• Из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана (в настоящее время проживающие в Центральной Азии)

• С опытом работы 1-2 года или заинтересованностью в продвижении гендерного равенства, включая работу или инициативы с участием мужчин для продвижения гендерного равенства

• Вы можете принять участие в двух семинарах, которые состоятся 16 и 21 января

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Если вы заинтересованы в участии в этом семинаре, пожалуйста, заполните эту форму .

ЯЗЫК: Семинар будет проводиться как на русском, так и на английском языках с синхронным переводом. ///nCa, 24 декабря 2024 г.