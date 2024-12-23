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В городе Туркменбаши открылось новое здание Консульства Республики Казахстан

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18 декабря 2024 года в рамках рабочей поездки Посла Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаева в г.Туркменбаши состоялась торжественная церемония открытия нового здания Консульства Казахстана. Об этом сообщается в социальных сетях дипмиссии РК.

Нурлан Ногаев подчеркнул, что основой успешного сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является диалог между лидерами двух стран. Он отметил, что взаимодействие государственных органов и развитие торгово-экономических связей играют ключевую роль в укреплении отношений.

Посол также отметил, что приверженность общепринятым устоям, общая история и учет интересов друг друга стали основой для стратегического характера сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. Сложившиеся традиции дружбы и взаимной поддержки, по его словам, прошли испытание временем и служат надежной основой для успешного продвижения двусторонней повестки.

В рамках открытия консульства был организован концерт, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, который стал ярким дополнением к торжеству. На мероприятии выступили представители казахской диаспоры, продемонстрировавшие богатство казахской культуры и традиций.

Таким образом, открытие нового консульства в Туркменбаши стало важным шагом в развитии двусторонних отношений, укреплении культурных связей и содействии гражданам обеих стран. Это событие не только символизирует дружбу между Казахстаном и Туркменистаном, но и открывает новые горизонты для сотрудничества в будущем.///nCa, 23 декабря 2024 г.

 

 

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