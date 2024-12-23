Туркменистан утвердил Государственную программу обеспечения авиационной безопасности

Президент Туркменистана подписал постановление об утверждении Государственной программы обеспечения авиационной безопасности гражданской авиации Туркменистана. Данный документ разработан в соответствии со статьей 71 Воздушного кодекса страны и направлен на укрепление безопасности полетов гражданской авиации.

Новая программа, разработанная в соответствии с международными стандартами ИКАО, предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности, регулярности и эффективности полетов гражданской авиации Туркменистана.///nCa, 23 декабря 2024 г.