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Туркменистан утвердил Государственную программу обеспечения авиационной безопасности

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Президент Туркменистана подписал постановление об утверждении Государственной программы обеспечения авиационной безопасности гражданской авиации Туркменистана. Данный документ разработан в соответствии со статьей 71 Воздушного кодекса страны и направлен на укрепление безопасности полетов гражданской авиации.

Новая программа, разработанная в соответствии с международными стандартами ИКАО, предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности, регулярности и эффективности полетов гражданской авиации Туркменистана.///nCa, 23 декабря 2024 г.

 

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