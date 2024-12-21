Заключительная Сессия Академии Превентивной Дипломатии РЦПДЦА 2024 года

19 декабря Региональный Центр ООН по Превентивной дипломатии для Центральной Азии провёл заключительную сессию в Академии превентивной дипломатии (АПД) 2024 года.

В 2024 году 48 молодых людей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана стали выпускниками программы обучения АПД, направленной на сотрудничество и общение молодежи в регионе.

С пожеланиями успеха в продвижении идей превентивной дипломатии перед выпускниками выступил Специальный представитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе.

В своём видеообращении поздравил студентов с их достижениями Помощник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Полье, который подчеркнул решающую роль молодежи в поддержании мира и стабильности в Центральной Азии.

Учебная программа АПД включала 37 онлайн-сессий, охватывающих широкий спектр тем, включая превентивную дипломатию, систему ООН, методы переговоров и посредничества, повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности, молодежи, мира и безопасности, публичные выступления и эффективную коммуникацию.

После окончания обучения студентам предлагается присоединиться к Сети выпускников АПД, которая обеспечивает платформу для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между выпускниками в целях достижения мира и расширения прав и возможностей молодежи. ///РЦПДЦА, 20 декабря 2024 г.