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Туркменистан и Малайзия укрепляют сотрудничество в различных областях – подписаны новые соглашения в области образования

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В рамках официального визита Президента Туркменистана в Малайзию состоялись встречи членов Правительственной делегации с малайзийскими коллегами в Куала-Лумпуре, где были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

Стороны отметили позитивную динамику развития межгосударственных отношений, активизации которых способствуют регулярные контакты на высшем, межправительственном и межведомственном уровнях.

В ходе конструктивного обмена мнениями были определены приоритетные векторы партнерства, включая топливно-энергетический сектор, торгово-экономическую и инвестиционную сферы, промышленность, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, взаимодействие по линии деловых кругов.

Также подчеркивалась важность гуманитарной области в межгосударственных отношениях, включая науку, образование и культуру.

По итогам переговоров был подписан крупный пакет документов, в том числе:

• Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Университетом Малайя.
• Меморандум о взаимопонимании между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Университетом Тенага Малайзии.
• Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Университетом Тенага Малайзии.
• Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Университетом Санвей Малайзии.
• Меморандум о взаимопонимании между Институтом инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана и Университетом Санвей Малайзии.
• Меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Университетом Санвей Малайзии.

Кроме того, была отмечена важность развития взаимополезных контактов по линии средств массовой информации.///nCa, 20 декабря 2024 г.

 

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