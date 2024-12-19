Глава РЦПДЦА принял участие в 7-м заседании Совета министров СВМДА

17 декабря 2024 года Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии Каха Имнадзе, глава РЦПДЦА, принял участие в 7-м заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое проходило в режиме реального времени и принималось Азербайджанской Республикой. Это событие ознаменовало завершение председательства Казахстана в 2020-2024 годах и начало председательства Азербайджана в 2024-2026 годах.

Выступая на заседании Совета министров от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Имнадзе поблагодарил государства – члены СВМДА за их совместные усилия по решению важнейших проблем, стоящих перед регионом. Он подчеркнул важность укрепления мира и безопасности, борьбы с серьезными последствиями изменения климата, содействия устойчивому экономическому росту, расширения прав и возможностей молодежи и содействия всеохватывающему экономическому подъему в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Он подчеркнул важность эффективной многосторонности, призвав к реформированию международного сотрудничества для более эффективного решения глобальных проблем. Он также указал на необходимость всеобъемлющего, справедливого и сетевого многостороннего подхода.

Имнадзе также высоко оценил достижения СВМДА во время председательства Казахстана (2020-2024 годы). В частности, отмечен прогресс в преобразовании СВМДА в полноценную международную организацию и, что не менее важно, установлены партнерские отношения с Управлением ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО).

Совет министров иностранных дел СВМДА принял несколько ключевых документов, направленных на укрепление региональной стабильности, углубление сотрудничества и продвижение мер укрепления доверия между государствами-членами. ///РЦПДЦА, 18 декабря 2024 г.