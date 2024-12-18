Танец лебедей – между политикой и искусством

Антон Генза

Грузинский Королевский национальный балет также останавливается в Алматы в рамках своего мирового турне. Между традициями и инновациями труппа выражает национальную гордость, боевой дух и мастерство – и при этом расставляет свои собственные акценты. О несоветском балете в бывших советских республиках.

Грациозный и стойкий в бою

Грузинский балет ни в коем случае не имеет своей истории, независимой от генеральной перспективы советского искусства. Начиная с III века нашей эры, грузинский танец объединил музыку, хореографию, театр, песню и цирковые элементы в самобытное произведение исторического масштаба. Основанный на древних традициях и фольклоре, грузинский балет, каким мы его знаем сегодня, – это не просто развлекательный танец, а более чем тысячелетняя форма передачи грузинской культуры. Между образными аллюзиями и здоровой дозой рациональности он преодолевает разрыв между социальными классами. Грузинский танец пользуется огромной популярностью в стране и за рубежом.

Грузинский национальный балет – «Огонь Грузии» – сочетает в себе современные и традиционные элементы. Костюмы, в которые облачены 370 танцоров, символичны и представляют различные регионы страны и эпохи.

Взрывные, боевые и пламенные движения грузинских танцоров также можно рассматривать как проявление национальной гордости. Как сказал Гела Поцхишвили, директор труппы, по поводу выступления в Москве в 2019 году: «Мы едем в Москву не для того, чтобы кого-то развлекать, а чтобы показать, что мы не будем сдерживаться».

Балет для широких масс в СССР

Даже если ностальгия по «советским традициям» продолжает бушевать во многих странах бывших советских республик, смену эпохи нужно воспринимать и как возможность для дальнейшего развития и новых открытий. После распада многонационального государства и провозглашения независимости советский балет сбросил свой облик, а художественное разнообразие бывших советских республик стало более доступным для широкой аудитории.

Многолетняя история Советского Союза сочетает в себе несколько подходов к пресловутой форме искусства. Императорский русский балет в Санкт-Петербурге считается зенитом в истории балета. Хотя этот вид искусства зародился во Франции и Италии, к концу XIX века балет стал важным институтом советского искусства.

Политическая ценность балета была осознана большевиками уже во время Октябрьской революции в Российской империи. Синхронные, равномерные движения танцоров символизировали народный порыв. В соответствии с большевистско-коммунистической идеологией, воля индивида должна была формироваться под влиянием потребностей коллектива. Соответственно, личность подчинялась более широкой, общей цели в смысле «социального прогресса». Императив национального самопознания и патриотизма был идеалом, воплощенным на собственном примере.

Хотя «Лебединое озеро» Чайковского, впервые поставленное в Москве в 1877 году, поначалу не имело большого успеха, после нескольких переосмыслений ситуация изменилась. Индоктринация пролетарской культуры означала, что полный отказ от балета Чайковского означал бы конфронтацию с населением. Вместо того чтобы запретить его, советские власти использовали балет в своих политических целях. Массовость, доступность и искренность – вот достоинства, которые должна была воплощать эта форма искусства. Это должно было определить классовое сознание населения.

С тех пор «Лебединое озеро» исполнялось не только на больших сценах; во времена хрущевской оттепели, начиная с 1956 года, его регулярно показывали на высокопоставленных иностранных приемах. У советского поколения 1960-х годов «Лебединое озеро», вероятно, в первую очередь вызывает воспоминания о коллективной скорби и потрясении. После смерти Леонида Брежнева, чей срок правления в современной России называют «золотым веком Советского Союза», балет транслировался по телевидению еще до того, как весть о смерти Верховного Совета была доведена до населения. Это повторяли его преемники, а также во время августовского путча 1991 года.

Политика, искусство и традиция

Слово «традиция» использовалось здесь несколько раз. Оно обозначает длительный период, в течение которого определенная форма культурной жизни практиковалась и в то же время существенно формировала мышление последующих деятелей. Проще говоря, традиция – это образцы мышления, возникшие во времена расцвета культуры. Живую традицию, то есть дальнейшее развитие во времени, следует понимать в противоположность политико-философскому понятию «традиционализм». Статический термин «традиция» часто используется политическими деятелями для утверждения собственных амбиций и определения нарративов.

Искусство никогда не бывает не политическим. Искусство – это форма коммуникации с окружающей средой и системой, в которой мы работаем. За искусством обычно стоит – явно или на заднем плане – система ценностей.

Искусство является одновременно и пешкой, и фоном в политических спорах. В случае с грузинским балетом оно служит для поддержания традиции и этимологической саморефлексии. В то же время без демаркации извне немыслим процесс самопознания. Геополитическое положение Грузии, в непосредственной близости от которой находятся Иран, Турция и Россия, крайне неудобно. На протяжении всей своей истории ей неоднократно приходилось защищаться от агрессоров и внешнего влияния. Сильный импульс к сохранению своей культуры и языка хорошо заметен, когда вы посещаете страну. Адаптация и умиротворение всегда были лейтмотивом и стратегией выживания в грузинской истории.

Конечно, есть много других балетов, которые не вписываются в эту форму. Лебединое озеро» Чайковского – лишь один из ярких примеров того, как искусство подминает под себя идеологию под видом вольно трактуемого понимания традиции. ///nCa, 18 декабря 2024 г.

Об авторе:

Антон Генза изучал Восточную Азию и журналистику в Берлине. Получил степень магистра в области японистики и в настоящее время учится в Немецкой академии журналистики. Он журналист-фрилансер и переводчик из Алматы.