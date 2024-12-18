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Национальный Лидер туркменского народа принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США»

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17 декабря состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом.

В ходе встречи, Эрик Стюарт выразил огромную заинтересованность деловых кругов США в работе на туркменском рынке.

Он также поделился своими впечатлениями от туркменской природы, отметив бережное отношение Туркменистана к окружающей среде и масштабные меры для охраны биоразнообразия, которые служат примером для мира. Стюарт подчеркнул, что природоохранная деятельность является результатом государственной экологической политики, заложенной Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь отметил активное взаимодействие Туркменистана с международными организациями, в частности с ООН, в области экологии.

Он также поблагодарил США за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по инициативе Туркменистана, таких как «2025 год – Международный год мира и доверия», «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества», «Игры дружбы Организации Объединённых Наций» и «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии».

В ходе беседы, было подчеркнуто, что Соединённые Штаты Америки – один из ключевых и стратегических партнёров Туркменистана. Была отмечена значимость американских бизнес-кругов в контексте сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Торгово-экономическое партнёрство является одним из основных направлений межгосударственного взаимодействия. Была констатирована успешная деятельность американских компаний в Туркменистане и растущая заинтересованность бизнес-кругов США в партнерстве.

В завершение встречи, Национальный Лидер Туркменистана подтвердил готовность страны к дальнейшему развитию межгосударственного диалога и поблагодарил Эрика Стюарта за вклад в расширение сотрудничества. ///nCa, 18 декабря 2024 г.

 

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