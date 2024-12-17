Иран и Туркменистан укрепляют торгово-экономические связи на бизнес-форуме в Ашхабаде и специализированной выставке Iran Agro Food

16 декабря 2024 года в Ашхабаде прошел туркмено-иранский бизнес-форум в рамках 16-й специализированной выставки “Iran Agrofood”. Мероприятие посетило множество официальных лиц и бизнесменов обеих стран, что подчеркивает взаимный интерес к укреплению двусторонних отношений.

В числе участников выставки и форума – представители государственных и торгово-промышленных ведомств Ирана, а также около 60 компаний, специализирующихся в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производства упаковки и хранения продовольственной продукции, логистики, в банковском деле, сфере торговли и предоставления услуг и др.

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади в своей приветственной речи выразил удовлетворение проведением форума и отметил важность участия представителей государственного и частного секторов. Он поблагодарил руководство Туркменистана за создание благоприятных условий для развития сотрудничества, особенно в сфере торговли и экономики.

Алиабади также подчеркнул важность развития сотрудничества в области транспорта, транзита и энергетики. Реализация соглашений в этих сферах может значительно увеличить объем торговли между Ираном и Туркменистаном.

Заместитель министра и руководитель Организации развития торговли Ирана Мохаммадали Дехган Дехнави в своем выступлении отметил историческую, культурную и географическую общность, которая связывает две страны. Он подчеркнул, что Иран и Туркменистан играют важную роль в развитии региональной торговли, являясь ключевыми государствами Центральной и Западной Азии.

Дехган Дехнави призвал к расширению сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и технологии. Развитие двусторонних торговых отношений будет способствовать созданию рабочих мест, улучшению инфраструктуры и устойчивому экономическому росту обеих стран. Экономическое сотрудничество между Ираном и Туркменистаном также положительно влияет на коммерческое развитие всего региона, улучшая транспортные коридоры и укрепляя энергетическую безопасность.

Участники форума выразили уверенность в том, что дальнейшее расширение сотрудничества между государственным и частным секторами двух стран повысит общий уровень взаимодействия и будет способствовать процветанию и стабильности в регионе.

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Посетители Специализированной выставки «Iran Agrofood» смогут ознакомиться с экспортной продукцией и услугами иранских компаний, специализирующихся в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

На выставке представлены стенды различных иранских компаний, демонстрирующие широкий ассортимент продукции, от молочной продукции и напитков до фруктовых соков и консервированной продукции. Большое внимание уделяется также достижениям в области упаковки и полиграфических услуг.

В экспо участвуют предприятия, работающие в области сельского хозяйства, животноводства и производства кормов. Кроме того, представлены производители сельскохозяйственной техники и оборудования, а также компании, предлагающие технические и инжиниринговые услуги.

Помимо этого, на выставке можно найти компании, специализирующиеся на производстве моторных масел, средств личной гигиены и изделий из металла. Также демонстрируются ремесленные, ювелирные и декоративные изделия.

Во второй день работы выставки состоятся презентации проектов иранских компаний по укреплению двустороннего сотрудничества, а в заключительный день – встреча представителей частного сектора двух стран и церемония вручения дипломов участникам форума.///nCa, 17 декабря 2024 г.