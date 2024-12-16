ЮНИСЕФ и Министерство образования запускают руководства по гендерно-ориентированной педагогике для поддержки инклюзивности и равенства

13 декабря ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством образования Туркменистана запустил новые учебные материалы по гендерно-ориентированной педагогике. Эти материалы, предназначенные для родителей, педагогов и учащихся, направлены на поддержку гендерно-чувствительных подходов в школах, детских садах и семьях, а также на повышение квалификации специалистов в секторах образования, здравоохранения и социальной защиты для содействия инклюзивной и справедливой образовательной среде.

В ходе мероприятия участники ознакомились с новыми материалами и запланировали будущие мероприятия по наращиванию потенциала для специалистов, работающих с детьми и семьями. Эти усилия укрепят их способность применять гендерно-чувствительные подходы в различных секторах, включая образование, здравоохранение и социальную защиту.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования, отделов образования г. Ашхабада, национальных образовательных учреждений, а также пилотных школ и детских садов, участвующих в инициативах инклюзивного образования. В мероприятии также приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и Министерства труда и социальной защиты, чтобы обеспечить многосекторальный подход.

Основное внимание в рамках инициативы уделяется предоставлению специалистам инструментов и стратегий для решения гендерных вопросов в их работе, созданию инклюзивной среды, отвечающей разнообразным потребностям детей и их семей.

«Эта инициатива подчеркивает нашу приверженность продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей детей и семей, поскольку школа и семья закладывают основу в воспитании поколения, которое полностью принимает гендерное равенство и инклюзивность. Интегрируя гендерно-чувствительную педагогику в наши системы, мы делаем важный шаг на пути к созданию инклюзивной и поддерживающей среды для каждого ребенка», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 16 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)