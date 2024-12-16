Министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана посетили стройплощадку проекта ТАПИ на границе двух стран

15 декабря 2024 года делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым совершила рабочий визит в Афганистан, сообщает МИД Туркменистана.

Делегацию Туркменистана сопровождали представители Афганистана во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.

Цель визита – ознакомление с практическим осуществлением крупномасштабных энергетических, транспортных и инфраструктурных международных проектов, реализуемых с участием Туркменистана и Афганистана.

В ходе рабочего визита делегация Туркменистана ознакомилась с ходом строительных работ участка Серхетабат–Герат на территории Афганистана, являющегося важным этапом реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ).

Делегация также имела возможность наблюдать за темпами работ по сооружению оптико-волоконной линии связи и строительству складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат.

Как известно, торжественный старт данным проектам на афганской территории был дан 11 сентября текущего года при участии Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.///nCa, 16 декабря 2024 г.