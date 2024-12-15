В Ашхабаде отпраздновали Национальный день Катара

В субботу, 14 декабря 2024 года, посол Государства Катар в Туркменистане Хамад бен Рашид Аль-Азба провел торжественное мероприятие, посвященное Национальному дню Катара.

Министр торговли и внешнеэкономических связей Керимберди Курбанов присутствовал на приеме в качестве почетного гостя от правительства Туркменистана.

Ниже приводится неофициальный перевод речи посла Хамад бин Рашид Аль-Азба на приеме:

Ваше Превосходительство, Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана уважаемый господин Керимберды Курбанов!

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Сегодня мы вместе с вами празднуем Национальный день Государства Катар, основы которой в этот день 1878 года положил Шейх Джасем бин Мохаммед АЛ ТАНИ.

В этой связи, мы направляем сердечные поздравления Его Высочеству Эмиру Государства Катар Шейху Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ, а также Его Высочеству Эмиру-Отцу Шейху Хамад бин Халифа АЛ ТАНИ, которые продолжили путь славы, чести и развития и возглавили путь возрождения для построения катарского общества, способного противостоять вызовам и строить многообещающее будущее.

Также, поздравляем весь родной катарский народ с этим замечательным событием.

В текущем 2024 году Государство Катар добилось больших достижений в политической, экономической и социальной сферах.

В рамках «Видения 2030» в 2024 году в Государстве Катар было проведено множество важных мероприятий, в том числе:

XXII Doha Forum под лозунгом: «Дипломатия, диалог, разнообразие». Web Summit Qatar, в котором приняли участие представители 118 стран, около 200 компаний, 400 инвесторов и ряда крупнейших инвестиционных фондов мира. Саммит Диалога Азиатского сотрудничества под лозунгом: «Спортивная дипломатия». Чемпионат Азии по футболу. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кубок Конфедераций FIFA 2024. Чемпионат мира по паделу 2024 года среди мужчин и женщин и др.

На международной арене Государство Катар играет заметную роль, используя свой политический потенциал и выдвигая важные инициативы и проекты по поддержке международного сотрудничества, стабильности и мира.

Многочисленные посреднические усилия Государства Катар в определении пути к миру, стабильности и развитию во многих странах на региональном и международном уровнях, способствовали укреплению мира и безопасности в глобальном масштабе, разрешению споров мирными средствами и поддержке проектов развития и стабильности в различных странах, так как внешняя политика Государства Катар основана на принципах взаимного уважения между странами, продвижения общих интересов, невмешательства в дела других стран и отказа от насилия и терроризма, используя при этом мягкую и умеренную дипломатию для закрепления этих принципов.

Государство Катар, как надежный международный партнер, поддерживает коллективные инициативы и многосторонние действия и всегда активно реагирует на глобальные кризисы, такие как продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, пандемия Covid-19 и другие.

В экономическом плане Государство Катар стало одной из самых быстрорастущих стран, благодаря реализации мудрой политики государства по диверсификации источников доходов и развитию транспортно-транзитных сетей в рамках утвержденной комплексной транспортной программы до 2050 года, и выгодному географическому расположению, поскольку Доха находится примерно в шести часах полета от 80% населения Земного шара. Государство уделяет огромное внимание внедрению передовых энергосберегающих и экологически чистых технологий, а также созданию умных городов и использованию возобновляемых источников энергии.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости!

В текущем, 2024 году, двустороннее сотрудничество между Государством Катар и Туркменистаном претерпело стремительное развитие, благодаря особым братским отношениям, связывающим лидеров наших дружественных стран, Его Высочество Эмира Государства Катар Шейха Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ и Его Превосходительство Президента Туркменистана, уважаемого господина Сердара Бердымухамедова, и их стремлению по продвижению этих отношений на более высокий уровень, в частности в политической, торгово-экономической, культурной и спортивной сферах. Между высокопоставленными должностными лицами правительств наших стран были проведены различные встречи и консультации по организации совместных мероприятий взаимных визитов делегаций, в результате чего Туркменистан посетили множество делегаций из Государства Катар, в том числе визит министра культуры Его Превосходительства Шейха Абдул Рахман бин Хамад бин Джассим АЛ ТАНИ для участия в международной конференции на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также визит Его Превосходительства Ректора Дипломатического института Министерства иностранных дел Катара г-на Абдулазиз бин Мухаммед АЛЬ-ХОР, для участия в мероприятиях, проведенных по случаю Международного дня нейтралитета и 29-летия нейтралитета Туркменистана.

В свою очередь многочисленные туркменские делегации посетили Государство Катар, в том числе официальные визиты министров культуры и образования, а также визит заместителя министра внутренних дел Туркменистана в Доху, для участия в церемонии открытия XV сессии международной выставки Milipol Qatar 2024 по внутренней безопасности и гражданской обороне.

Примером успешного сотрудничества на международной арене, является обоюдная поддержка нашими странами кандидатур, выдвигаемых на членство в международных организациях.

Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество между нашими странами и поднятие наших братских отношений на уровень стратегического сотрудничества.

Ваши Превосходительства!

Пользуясь случаем, поздравляем Его Превосходительство, многоуважаемого Президента Туркменистана, господина Сердара БЕРДЫМУХАМЕДОВА, Его Превосходительство, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, господина Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА, и весь дружественный туркменский народ с успешным проведением мероприятий посвященных Международному Дню Нейтралитета и 29-ой годовщине Нейтралитета Туркменистана, и желаем всем крепкого здоровья, огромного счастья и дальнейших успехов в работе.

Также, поздравляем наших братьев в КСА которая удостоилась чести проведения ЧМ 2034 по футболу, и желаем им больших успехов.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости! Дамы и господа!

В заключение, хочу поблагодарить Вас за то, что оказали честь своим присутствием на нашем приеме, и пожелать всем крепкого здоровья и благополучия.

Вассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатух!

///nCa, 15 декабря 2024 г.

Несколько фото с торжества: