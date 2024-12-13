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Тери Хакала о сотрудничестве ЕС и Туркменистана: транспорт, “зеленая” экономика и региональные перспективы

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Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала в эксклюзивном интервью газете «Нейтральный Туркменистан» подчеркнула позитивную динамику отношений ЕС и Туркменистана и обозначила ключевые направления сотрудничества. Интервью состоялось во время визита в Ашхабад в рамках прощального турне Хакала по региону.

Хакала отметила укрепление партнерства ЕС и Туркменистана в последние годы, чему способствовали встречи лидеров сторон. По ее словам, Туркменистан играет все более активную роль в региональном сотрудничестве с ЕС, и безусловно, есть интерес к развитию двустороннего партнёрства.

В качестве важных достижений в двусторонних отношениях Хакала выделила поддержку ЕС инициатив Туркменистана по вступлению во Всемирную торговую организацию и сокращению выбросов метана.

Она также отметила значительный прогресс в развитии Транскаспийского транспортного коридора, который рассматривается ЕС как флагманский проект в рамках инициативы «Global Gateway» в Центральной Азии. В январе 2024 года на форуме инвесторов в Брюсселе были мобилизованы 10 миллиардов евро на финансирование этого проекта.

Говоря о региональной повестке дня, Хакала указала на принятие Дорожной карты по углублению связей между ЕС и Центральной Азией. Этот документ, принятый в октябре 2023 года, носит всеобъемлющий характер и охватывает различные темы, включая укрепление политического диалога, развитие транспортных и цифровых связей, продвижение «зелёной» экономики и устойчивых водных ресурсов, укрепление сотрудничества в области безопасности и развитие контактов между людьми.

Хакала подчеркнула важность реализации Дорожной карты, в том числе региональных программ ЕС, таких как «Team Europe» по водным ресурсам, энергетике и изменению климата, а также «Team Europe» по цифровой связи. Она отметила, что в 2025 году ожидается обзор прогресса в сотрудничестве на встрече министров иностранных дел в Ашхабаде и первом саммите ЕС–Центральная Азия в Самарканде.

В рамках инициативы «Global Gateway» ЕС провел исследования по устойчивым транспортным коридорам в Центральной Азии. Целью стало определение наиболее устойчивых маршрутов с учетом экологических, социальных, экономических и политических факторов.

В октябре 2023 года в Ашхабаде состоялось мероприятие высокого уровня по запуску Транскаспийского транспортного коридора с участием комиссара ЕС по международному партнерству Ютты Урпилайнен. В ноябре были проведены технические семинары со всеми странами Центральной Азии, включая Туркменистан.

По словам Хакала, в 2025 году ЕС планирует запустить транспортную программу, направленную на решение вопросов “мягкой взаимосвязанности” в регионе. Это включает согласование документации для трансграничных перевозок и торговли, что должно сократить время транспортировки и подготовить нормативно-правовую базу для увеличения объемов грузоперевозок.

Отвечая на вопрос о перспективах сохранения мира и безопасности в контексте Международного года мира и доверия, объявленного ООН по инициативе Туркменистана, Хакала подчеркнула роль многостороннего порядка, основанного на правилах, который является предпосылкой для устойчивого мира. Она отметила, что ЕС поддерживает принцип превентивной дипломатии, который активно продвигает Туркменистан.///nCa, 13 декабря 2024 г.

 

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