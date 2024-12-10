Президент Туркменистана определил задачи внешней политики и дипломатии на 2025 год

Президент Сердар Бердымухамедов выступил на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам международной деятельности страны в 2024 году и ключевым задачам на 2025 год.

В своем выступлении глава государства отметил значимые события уходящего года, в числе которых широкое празднование 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги как в Туркменистане, так и за рубежом, проведение в Ашхабаде Международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии».

Президент подчеркнул, что эти события свидетельствуют о широком признании мировым сообществом внешней политики Туркменистана, направленной на обеспечение всеобщего мира, устойчивого развития и укрепление отношений на основе доверия.

Сердар Бердымухамедов обозначил ключевые задачи внешней политики на 2025 год. В их круг входят:

Подготовка к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия. В этой связи глава государства поручил разработать документ международного значения, отражающий нормы нейтралитета.

Увеличение числа государств, поддерживающих инициативу о предоставлении нейтральным странам статуса приоритетного партнерства с ООН в миротворческих усилиях, а также инициативу о создании Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Укрепление сотрудничества с ООН в рамках совместных программ, в том числе Рамочной программы сотрудничества по устойчивому развитию на 2026–2030 годы и Совместной программы «Молодежь, мир и безопасность».

Развитие отношений с соседними странами, государствами Центральной Азии, Прикаспийского региона, Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Америки, со странами Африки.

Активизация многосторонней дипломатии. Президент поручил представителям Туркменистана при международных организациях проводить работу по увеличению числа стран, поддерживающих позиции Туркменистана как нейтрального государства.

В связи с предстоящим празднованием 30-летия нейтралитета и Международного года мира и доверия глава государства поручил Кабинету Министров подготовиться к проведению в январе 2025 года первого заседания Организационного комитета.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров

Уважаемые члены Кабинета Министров! Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы подведём итоги осуществлённой Туркменистаном в 2024 году деятельности, относящейся к международному сотрудничеству, а также обсудим ключевые векторы внешней политики страны и приоритетные задачи в этом направлении на будущий год.

Уважаемые участники заседания!

Хочу отметить, что в 2024 году проведены мероприятия международного значения. В нашей стране и зарубежных государствах широко отмечалось 300-летие со дня рождения великого сына туркменского народа Махтумкули Фраги. По случаю этой знаменательной даты за рубежом организовано около 170 важных мероприятий.

Основным событием года стала состоявшаяся в Ашхабаде Международная конференция «Взаимо­связь времён и цивилизаций – основа мира и развития», которая была посвящена 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Форум выступил значимым ­объединяющим фактором в укреп­лении международного мира, взаимопонимания, доверия, уверенности в силе и потенциале развитой культуры диалога, с опорой на философское наследие Махтумкули Фраги.

Этот международный форум приумножил авторитет Туркменистана как миролюбивого государства, продемонстрировал огромное уважение мирового сообщества к нашей стране, туркменскому народу, его богатой истории, культуре.

Уважаемые участники заседания!

В будущем году пройдут масштабные мероприятия в ознаменование славного 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по предложению нашей страны 2025 года – Международным годом мира и доверия.

Важным событием также стало принятие недавно в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюции «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», инициированной Туркменистаном. Для нас большой честью является поддержка многими странами-членами Организации Объединённых Наций данного предложения.

Уважаемые участники заседания! Уважаемые люди!

Сердечно поздравляю всех вас с этими исторически значимыми в жизни страны событиями, дос­тигнутыми успехами.

Все они, наряду с широким признанием внешней политики Туркменистана, являются торжеством осуществляемой деятельности во имя всеобщего мира, обеспечения устойчивого развития, укрепления отношений на основе доверия.

В данном контексте нужно и в дальнейшем эффективно продолжать ведущуюся работу по развитию сотрудничества с международными организациями в этом направлении.

Уважаемые участники заседания!

В центре внимания следует держать подготовку в 2025 году документа международного значения по случаю Международного дня нейтралитета. В этом документе должны найти яркое отражение нормы нейтралитета. В данной связи Министерству иностранных дел нужно разработать соответствующую инструкцию для Посольств и Постоянных представительств нашей страны за рубежом.

Также нужно придавать важное значение сотрудничеству в рамках созданной по инициативе Туркменистана Группы друзей нейтралитета во имя мира, безо­пасности и устойчивого развития. 11 декабря текущего года в Ашхабаде пройдёт заседание высокого уровня этой Группы.

Уважаемые участники заседания!

Наша деятельность должна осуществляться в основном в двух направлениях, в частности, в области двусторонней и многосторонней дипломатии. Исходя из этого, в целях реализации в перспективе Стратегии глобальной безопасности Туркменистана, следует придавать особое значение увеличению числа государств, поддерживающих инициативу о предоставлении нейтральным странам статуса прио­ритетного партнёрства с ООН в миротворческих усилиях Организации Объединённых Наций.

Также в целях увеличения числа государств, поддерживающих нашу инициативу о создании Альянса по глобальной энергетической безо­пасности и устойчивому развитию, необходимо активизировать работу, проводимую на двустороннем уровне.

Уважаемые участники заседания!

Недавно в структуре Министерства иностранных дел был создан новый Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии, а также принято Постановление о введении в ряде Посольств нашей страны должности пресс-атташе.

Вся эта работа – комплексные шаги – направлена на достижение одной цели, в частности, на освещение в мире успехов, достигнутых нашей страной, разъяснение сути внешней политики.

В Международный год мира и доверия, в год празднования 30-летия нейтралитета Туркменистана наша внешняя политика должна найти отражение на международной арене. Задачи, поставленные в информационной деятельности, должны обрести более широкой размах.

Следует популяризировать богатую историю, культуру, традиции, древние памятники, уникальную природу, современные «умные» города, успехи, достигнутые во всех сферах нашего нейтрального государства. Для этого всем ­Посольствам в странах пребывания нужно наладить проведение творчес­ких встреч, тесное сотрудничество с видными учёными-востоковедами, экспертами и журналистами в области истории, археологии и культуры.

Уважаемые члены Кабинета Министров! Уважаемые участники заседания!

В предстоящем 2025 году главная задача внешней политики и дипломатии нашей страны – реализация резолюций, недавно принятых по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. В данном контексте кроме стран-членов Организации Объединённых Наций следует тесно взаимодействовать с Секретариатом Организации.

В настоящее время Туркменистан с ООН проводит соответствующую работу по претворению в жизнь совместных программ. В их числе: «Рамочная программа сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций по устойчивому развитию на 2026–2030 годы», «Совместная программа агентств ООН «Молодёжь, мир и безопасность».

Также 6 декабря текущего года состоялось очередное заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–Организация Объединённых Наций». По итогам заседания принята «Дорожная карта по укреплению отчётности по Целям устойчивого развития в Туркменистане на 2025–2027 годы».

Уважаемые участники заседания!

Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана многогранна и включает множество вопросов. В будущем году Туркменистан продолжит укреп­лять сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

Отношения с соседними странами выступают в числе приоритетных направлений. В данном контексте Туркменистан со странами Центральной Азии и государствами Прикаспийского региона будет и впредь укреплять связи, основанные на принципах братства, добрососедства и взаимного уважения.

Туркменистан будет наращивать сотрудничество с государствами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в этих регионах ­достигнут глобальный экономический и технологический прогресс. Хотел бы отметить заинтересованность стран этих регионов в партнёрстве с Туркменистаном.

Дальнейшее развитие получат равноправные и взаимовыгодные отношения со странами Европы и Америки, базирующиеся на принципах взаимного уважения. При этом особое значение будет уделяться сотрудничеству в таких направлениях, как высокие технологии, переход к «зелёной» энергетике, внедрение искусственного интеллекта.

Во внешней политике большое внимание следует уделять взаимодействию со странами Африки.

Отдельно хочу обратиться к представителям Туркменистана при международных организациях. В предстоящем году огромное значение обретёт многосторонняя дипломатия. В данном контексте необходимо проводить соответствующую работу для увеличения числа стран, поддерживающих позиции Туркменистана как нейтрального государства и оказывающих эффективное содействие нашей стране в этом деле.

Уважаемые участники заседания!

Министерством иностранных дел осуществляется программная деятельность по обеспечению достойной встречи знаменательных дат, праздников. В этой связи в сентябре текущего года был создан Оргкомитет по проведению мероприятий в ознаменование Международного года мира и доверия. Поручаю Кабинету Министров Туркменистана подготовиться к проведению первого заседания Организационного комитета в январе будущего года и представить предложения по его повестке дня. На заседании Организационного комитета утвердим План предстоящих мероприятий.

Уважаемые участники заседания!

Мы вместе с мировым сообществом должны усердно работать, чтобы замечательными событиями, большими успехами в 2025 году достойно отметить исторически значимые и знаменательные даты – празднование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и мероприятий Международного года мира и доверия.

Уважаемые участники заседания!

Твёрдо уверен в том, что вы будете осуществлять масштабную деятельность по защите интересов независимой нейтральной Отчизны на международной арене.

Поздравляю всех с наступающим Международным днём нейтралитета, желаю крепкого здоровья, счастья и больших успехов в труде на благо народа и Отечества.///nCa, 10 декабря 2024 г.