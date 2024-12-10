Посол Эфиопии в Туркменистане вручил верительные грамоты

9 декабря 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова приняла верительную грамоту от Посла Эфиопии Джемаля Бекера Абдуллы (с резиденцией в Исламабаде).

В ходе беседы Посол был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, последовательно реализующей стратегию, основанную на принципах позитивного нейтралитета, равноправного и взаимовыгодного партнёрства.

В этот же день Посол был принят заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Мухамметдурдыевым.

В начале встречи Посол вручил туркменской стороне копии верительных грамот и отметил, что очень рад находится в Туркменистане.

В ходе встречи стороны оценили нынешний уровень политико-дипломатических связей между двумя странами. Была отмечена важность сложения усилий в деле продвижения мира, укрепления доверия между странами и народами.

В этом контексте стороны отметили значимость 2025 года, объявленного, по инициативе Туркменистана, Генассамблеей ООН – Международным годом мира и доверия. Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Стороны сошлись во мнении о необходимости развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрены возможности налаживания активного партнерства между представителями частного сектора Туркменистана и Эфиопии, в том числе в сфере сельского хозяйства, управления водными ресурсами.

Особое внимание дипломаты уделили культурно-гуманитарному направлению. Стороны отметили значимость богатой истории и культурного наследия двух стран, подчеркнув целесообразность налаживания связей между академическими кругами. ///nCa, 10 декабря 2024 г.