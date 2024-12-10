Новый Посол Бельгии вручил Верительную Грамоту в Парламенте Туркменистана

10 декабря 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д. Гулманова приняла верительную грамоту от Посла Бельгии Жюльена де Фрепонта (с резиденцией в Баку).

В ходе встречи Посол Бельгии был проинформирован о многосторонней деятельности и структуре Меджлиса, в том числе комплексной модернизации национальной правовой базы страны.

Говоря о будущем сотрудничестве Туркменистана и Королевства Бельгия, Посол отметил, что его страна выражает большой интерес к укреплению двусторонних отношений во всех сферах.

Стороны выразили постоянную готовность поддерживать межправительственное сотрудничество посредством парламентской дипломатии, укреплять правовые основы этих отношений, обмениваться опытом в парламентской и законотворческой деятельности.

Посол также встретился с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым.

В ходе беседы обсуждены основные направления и перспективы двусторонних отношений между Туркменистаном и Бельгией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Стороны договорились поддерживать инициативы и предложения стран на международных площадках в рамках налаженного механизма взаимодействия по линии международных структур, в частности ООН, ЕС и других.///nCa, 10 декабря 2024 г.