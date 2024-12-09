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В Ашхабаде состоялось третье заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

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6 декабря 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось третье заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

В заседании приняли участие соответствующие заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, главы дипмиссий Туркменистана за рубежом, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане, главы и представители агентств ООН, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В ходе обсуждений рассмотрены текущие вопросы взаимодействия Туркменистана с Организацией Объединенных Наций в различных направлениях. В данном контексте, участники заседания обсудили программы и проектные документы, в том числе проект Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2026–2030 годы и совместные с ООН программы по линии молодежи, образования, здравоохранения, цифровизации и зеленой энергетики.

Также была утверждена Дорожная карта по укреплению отчетности по ЦУР в Туркменистане в период с 2025 по 2027 годы. В данном контексте участники заседания обсудили координационные вопросы, связанные с подготовкой докладов и публикаций о достижении Целей устойчивого развития в Туркменистане на системной основе.

Кроме этого, участники заседания детально обсудили конкретные шаги по созданию Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Подводя итоги третьего заседания Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН», Министр иностранных дел Туркменистана выразил благодарность страновой команде ООН в Туркменистане за поддержку и вклад в развитие конструктивного сотрудничества.///МИД Туркменистана, 6 декабря 2024 г.

 

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