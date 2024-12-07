Туркменские и румынские ученые отметили 300-летие Махтумкули Фраги

6 декабря 2024 года прошла совместная конференции Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана с университетом “1 Decembrie 1918” г. Алба-Юлия, приуроченной к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В ходе мероприятия выступили Даниел Бреаз ректор университета “1 Decembrie 1918” г. Алба-Юлия, Н.Шихлиев проректор Международного университета гуманитарных наук и развития, а также профессоры университета “1 Decembrie 1918”, которые отметили значение поэтического и философского наследия великого поэта в развитии мировой классической литературы.

В своем выступлении Н.Шихлиев отметил важность творческого наследия Махтумкули в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, деятельности по популяризации творчества поэта, развернутой в Туркменистане под руководством президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Спикеры говорили о влиянии поэта на развитие туркменского языка и литературы, туркменской национальной идентичности и государственности, а также о его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей. Также обсуждена роль Махтумкули Фраги в развитии международных и дружественных отношений не только в странах Востока, но и в мире в целом.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики о жизни Махтумкули Фраги. Студенты продекламировали стихотворения великого классика туркменской литературы на румынском языке.

Также на полях мероприятия состоялся концерт, на котором выступили туркменские студенты. Они исполнили произведения из национальной музыкальной классики, фольклорные номера, песни, написанные на стихотворения Махтумкули.///nCa, 7 декабря 2024 г.