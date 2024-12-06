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Водные вопросы, газовые поставки и предстоящие встречи на высшем уровне – Президент Узбекистана и Национальный лидер туркменского народа обсудили ключевые вопросы сотрудничества

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5 декабря состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе беседы собеседники подробно обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления туркмено- узбекских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и подготовке к предстоящим встречам на высшем уровне. Стороны с удовлетворением отметили заметную активизацию взаимных контактов и обменов.

В экономической сфере отмечен рост товарооборота, который с начала года превысил 1 миллиард долларов. Растут грузоперевозки, в том числе через порт Туркменбаши. Активно ведется строительство приграничной зоны «Шават – Дашогуз». Продолжается углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях.

Энергетика и водопользование стали отдельной темой обсуждения. Туркменистан на протяжении многих лет поставляет природный газ в Узбекистан, основываясь на принципах добрососедства.

Стороны высоко оценили эффективность сотрудничества в газовой сфере и договорились об увеличении объемов поставок туркменского природного газа в Узбекистан. Также были подчеркнуты большие перспективы в реализации совместных газовых проектов.

В области водопользования Гурбангулы Бердымухамедов изложил позицию Туркменистана по решению водной проблематики в Центральной Азии. Он подчеркнул, что водные вопросы должны решаться, во-первых, на основе общепризнанных норм международного права, во-вторых, это должно происходить с учетом интересов всех стран региона на основе международных принципов свободного и справедливого доступа к воде, и в-третьих, водную тематику необходимо рассматривать с широким участием международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций.

Шавкат Мирзиёев выразил твердую поддержку позиции Туркменистана и подтвердил готовность Узбекистана к дальнейшему тесному взаимодействию в водных вопросах.

Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами также активно развивается. В прошлом месяце в Туркменистане прошли Форум регионов, промышленная выставка и Дни узбекской культуры. В Ашхабаде состоялась презентация сборника произведений на узбекском языке и показ совместного художественного фильма о Махтумкули Фраги.

В завершение беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с предстоящим Днем нейтралитета Туркменистана.///nCa, 6 декабря 2024 г.

 

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