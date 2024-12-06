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Туркменистан повышает статус своих представителей в международных организациях

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Меджлис Туркменистана принял законодательные дополнения, приравнивающие должность Постоянного представителя при международной организации к должности Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Президент Туркменистана подписал закон о внесении дополнения в Закон Туркменистана «О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана».

В соответствии с Законом, Статья 1 Закона Туркменистана «О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана» дополнена частью, в которой говорится: «Должность Постоянного представителя при международной организации приравнивается к должности Чрезвычайного и Полномочного Посла».

Согласно этой статье, Посол является высшим официальным представителем страны, аккредитованным в государстве пребывания.

Посол представляет Туркменистан в государстве пребывания, выступает от имени Президента и Правительства Туркменистана, обеспечивает проведение внешнеполитического курса страны.

Кроме того, Посол отвечает за защиту национальных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Туркменистана, а также прав и интересов граждан и юридических лиц страны в государстве пребывания.

Приравнивание статуса Постоянных представителей при международных организациях к статусу Послов подчеркивает важность, которую Туркменистан придает своему участию в международных делах. ///nCa, 6 декабря 2024 г.

 

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