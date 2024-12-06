Программа БОМКА 10 способствует эффективному управлению рисками в сфере ветеринарного контроля в Центральной Азии

3-5 декабря в Ашхабаде, Туркменистан, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала региональный семинар по интеграции управления рисками в процесс ветеринарного контроля. В мероприятии приняли участие представители ветеринарных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Семинар был направлен на оказание поддержки компетентным органам в разработке индивидуального национального плана мониторинга для контроля импорта, основанного на анализе рисков в конкретной стране. Сотрудничество и координация между ветеринарными ведомствами государств Центральной Азии будут способствовать осуществлению ветеринарных мер и улучшению контроля за импортом/экспортом на основе управления рисками.

Эксперты из Продовольственной и ветеринарной службы Латвии поделились передовым международным опытом сотрудничества в области управления ветеринарными рисками, оценки рисков и профилирования. Обмен опытом и знаниями между участвующими странами Центральной Азии об их национальных системах управления рисками также способствовал расширению двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества в области ветеринарии.///BOMCA, 5 декабря 2024 г.