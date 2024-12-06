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На туркмено-узбекской границе открылся новый комплекс зданий таможенного поста

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В преддверии Дня нейтралитета Туркменистана был торжественно открыт новый комплекс зданий Фарапского автодорожного таможенного поста, сообщает электронная газета «Туркменистан: Золотой век».

В комплексе предусмотрены автоматизированные системы, такие как цифровой мониторинг, системы контроля въезда и выезда транспортных средств, а также передовые устройства для безопасного осуществления таможенного контроля.

Общая площадь комплекса увеличилась с 5,2 га до 10 га, что расширяет его возможности для обработки большего количества транспорта и товаров.

Пропускная способность поста существенно повысилась и теперь составляет до 1000 транспортных средств в сутки, что вдвое больше чем раньше. Новые объекты для оформления въезда и выезда, а также круглосуточный режим работы с современным освещением обеспечивают бесперебойную работу таможенного пункта.

Более того, цифровая система, внедренная в деятельность поста, значительно упрощает и ускоряет прохождение таможенных процедур, включая контроль грузовых автомобилей и въезд – выезд граждан.

После того как транспортные средства покидают таможенный пост, они продолжают проходить контроль до своего пункта назначения.

В административном здании таможенного поста расположены офисы, оборудованные современной компьютерной техникой, а также конференц-зал на 60 мест. ///nCa, 6 декабря 2024 г.

Несколько фото нового комплекса зданий автомобильного таможенного поста в Фарабе:

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